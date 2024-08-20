شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف علي السعر المتوقع لسلسلة ايفون 16 قبل طرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق سلسلة ايفون 16 قريبًا ومع اقترابنا من أكبر حدث لشركة أبل لهذا العام، ظهرت المزيد من التفاصيل على الإنترنت، ويشير هذا أيضًا إلى أن أجهزة ايفون الجديدة من المرجح أن تأتي قريبًا، مع في 10 سبتمبر، وكانت التفاصيل حول المواصفات والميزات والتصميم موجودة دائمًا ولكن ماذا عن السعر، تظل تفاصيل السعر طي الكتمان حتى الإعلان الرسمي، ولكن تشير التسريبات إلى أن سلسلة ايفون 16 قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بالطرازات السابقة.

هذا التكهن مدعوم بتكاليف الإنتاج المرتفعة، مما قد يجبر أبل على تعديل استراتيجية التسعير الخاصة بها للحفاظ على الربحية.

من المقرر بأن يأتي سعر ايفون 16 مقدرا ب 799 دولارا، و سعر ايفون 16 بلس ب 899 دولارا، أما سعر ايفون 16 برو فيصل إلى 999 دولارا، فيما يتوقع أن يكون سعر ايفون 16 برو ماكس بسعر 1199 دولارا.

زعم تقرير من Nikkei Asia أن تكلفة إنتاج iPhone 15 Pro Max كانت 558 دولارًا، ويقال إنها زيادة بنسبة 12 % عن الطراز السابق - iPhone 14 Pro Max وبالمثل، ارتفعت تكاليف المكونات لنماذج أخرى مثل iPhone 15 Pro بنسبة 8%، وكانت القصة نفسها بالنسبة للنماذج القياسية أيضًا، حيث زادت تكلفة iPhone 15 Plus بنسبة 10 %، وiPhone 15 بنسبة 16 %، وعلى الرغم من أن أبل لم تزيد أسعار التجزئة للنماذج العادية، إلا أن هناك فرصة لأن تقرر الشركة بيع هواتف iPhone 2024 بأسعار أعلى، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الحال بشكل خاص في إصدارات Pro.

أطلقت أبل هواتف iPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15 بنفس الأسعار دون أي زيادة في الأسعار، وتشير التسريبات إلى أن كل من طرازي Plus والقياسي في سلسلة iPhone 16 سيحصلان على ترقيات طفيفة، لذلك قد لا تزيد أبل أسعار هذه النماذج، ولكن نظرًا لأن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max يُقال إنهما سيحصلان على نظام كاميرا مطور وتصميم أفضل وشريحة جديدة وميزات الذكاء الاصطناعي وبطارية وشاشة أكبر، فهناك احتمال كبير أن تؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي أن شركة أبل قد تدمج عدسات زجاجية مصبوبة عالية الجودة في طرازات iPhone 16 Pro، بهدف جعل الأجهزة أخف وزنًا وأنحف وتحسين قدرات التكبير البصري، ومن المرجح أن تضيف هذه المكونات المتميزة إلى التكلفة الإجمالية للأجهزة، مما قد يجعل iPhone 16 Pro وPro Max أكثر تكلفة من سابقاتهما.

إذا قررت شركة أبل نقل هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، فقد تشهد سلسلة iPhone 16 زيادة ملحوظة في الأسعار، في حين تظل تفاصيل التسعير الدقيقة تخمينية، فإن الجمع بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والميزات المتميزة يشير إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى الاستعداد لأسعار أعلى عندما تصل سلسلة iPhone 16 أخيرًا إلى السوق.