شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحبى الأبراج وحظك اليوم.. مخطط الميلاد وتنبؤات حركة الكواكب مجرد تخمينات عشوائية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من بين الملايين من الناس الذين يلجأون إلى برجهم لمعرفة ما قد يحمله المستقبل، فإن العلماء لديهم بعض الأخبار السيئة، يزعم أنصار علم التنجيم أن حركة النجوم والكواكب يمكن أن تؤثر وحتى تتنبأ بسلوك وحياة البشر على الأرض، ومع ذلك، وجد تقييم لـ 152 منجمًا أن إجاباتهم على هذا النوع من الاختبار لم تكن أكثر دقة من التخمين العشوائي وكانت تختلف دائمًا تقريبًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه الدراسة تظهر أنه لا يوجد دليل على الإطلاق يدعم أحد الادعاءات القليلة القابلة للاختبار في هذا المجال.



يزعم العديد من المنجمين المعاصرين أن "مخطط ميلاد" الشخص، وهي أداة تسجل موقع الأجرام السماوية في وقت ميلاد الشخص، يمكن استخدامها للتنبؤ بعناصر شخصيته وحياته.



في محاولة لتعريض علم التنجيم لاختبار صارم، انضم عالم الرياضيات سبنسر جرينبرج إلى مؤسسة اجتماعية أمريكية، Clearer Thinking، في منشور على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، يشرح جرينبرج: "أحد أكثر ادعاءات علم التنجيم جوهرية هو أن مخطط ميلاد الشخص يحتوي على معلومات حول حياة هذا الشخص وشخصيته."



وأضاف، "إذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن يكون المنجمون قادرين على اختيار مخطط الشخص بشكل صحيح بمعدل أعلى بكثير من التخمين العشوائي."



استشار جرينبرج ستة منجمين لمعرفة نوع المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها عن حياة شخص ما من أجل معرفة مخطط ميلاده، وباستخدام هذه المعلومات، أنشأ الباحثون استبيانًا واختاروا 12 إجابة لتكون أساسًا للاختبار.



وقال جرينبيرج لمجلة نيو ساينتست: "لقد سألنا، هل يمكننا تصميم دراسة حيث إذا نجح علم الأبراج والتنجيم، فمن المرجح جدًا أن يكون لصالح هذا العلم، وإذا لم ينجح حقًا، فمن المرجح أن يكون ضده".



وكحافز إضافي، سيحصل أي شخص تمكن من الإجابة بشكل صحيح على 11 من الأسئلة الـ 12 على جائزة نقدية قدرها 1000 دولار.

من بين 152 منجمًا أكملوا الاختبار، كان أكثر من نصفهم واثقين من أنهم أجابوا بشكل صحيح على ست إجابات، ومع ذلك، في المتوسط، حصل المنجمون فقط على 2.49 من أصل 12 إجابة صحيحة، وهو بالضبط ما تتوقعه إذا كانوا يخمنون عشوائيًا.



يقول جرينبيرج: "لا يمكن تمييزها عن الصدفة العشوائية، وبشكل عام، لم يتمكن أي منجم من الإجابة بشكل صحيح على أكثر من خمسة أسئلة، على الرغم من اعتقاد الأغلبية أن ذلك سيكون أفضل من الصدفة."