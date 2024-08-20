شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تسعى لرفع سن السماح للمراهقين باستخدام السوشيال لـ16 عاما.. وسناب يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت سناب شات على الجهود الأسترالية لرفع سن السماح للمراهقين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى إلى 16 عامًا وقالت إنه يجب ترك الأمر لشركات مثل Apple أو Google لتطبيقه، إذا تغير القانون.

وتقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بتقييم تكنولوجيا ضمان العمر وسط دعوات من المعارضة لرفع سن المراهقين الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عامًا، ومع استمرار الجدل حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على الشباب، فإن غالبية مستخدمى سناب شات البالغ عددهم 8 ملايين فى أستراليا تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا.

وتضع الشركة نفسها كشركة "معادية لوسائل التواصل الاجتماعي"، تركز على الرسائل بين الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض بالفعل، بدلًا من منصة تمليها الخوارزميات التى تدفع المحتوى إلى الناس.

وقالت رئيسة قسم سلامة المنصة العالمية فى الشركة، جاكلين بيوشير، لصحيفة Guardian Australia: "إنه ليس مكانًا تذهب إليه لمقابلة أشخاص جدد أو التواصل مع غرباء أو نشر محتوى سيشاهده جمهور كبير"، وتتواجد بيوشير فى سيدنى هذا الأسبوع، للقاء أصحاب المصلحة بما فى ذلك مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولى إنمان جرانت. قالت بيوشير أن القرارات بشأن متى يجب على المراهقين الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى من الأفضل تركها للعائلات.

وقالت: "قد يكون العمر 13 عامًا، وقد يكون 16 عامًا، ولكن ليس كل شخص يبلغ من العمر 13 عامًا هو نفسه، وليس كل شخص يبلغ من العمر 14 أو 15 أو 16 عامًا هو نفسه". "لديهم درجة معينة من مستوى النضج المرتبط بمكانهم فى الحياة".

وقالت بوتشير أن الذكاء العاطفى للمراهق، وإحساسه بالوكالة والمرونة، من العوامل المهمة التى يجب مراعاتها، وعندما سُئلت عما إذا كان هذا يعنى المزيد من الضغط على الآباء للسماح لأطفالهم بالبقاء على وسائل التواصل الاجتماعى، إذا ظل قرارًا عائليًا، قالت بوتشير أن أى نوع من الحظر من شأنه أن يؤدى إلى ردود فعل سلبية.

لكن غالبًا ما يُستشهد بسناب شات كمنصة شائعة تستخدم للتنمر خارج الفصل الدراسى، ومن قبل المجرمين المتورطين فى الابتزاز الجنسى من خلال البحث عن صور عارية من المستخدمين وتهديدهم بتسريبها ما لم يدفع الضحية.

ودعت إيما ماسون، والدة الفتاة تيلى روزوارن البالغة من العمر 15 عامًا من باثورست، والتى انتحرت فى عام 2022 بعد أن شارك طلاب آخرون صورتها العارية المزيفة على سناب شات، البرلمان إلى حظر من هم دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت للتحقيق فى وسائل التواصل الاجتماعى إنه يجب أن يكون مشابهًا لحظر السجائر لمن هم دون سن 18 عامًا - الذى تنفذه الشرطة والمحاكم.

نشر بول رافيل، خبير الاستخبارات الأمنية، مؤخرًا على LinkedIn أن ما يقرب من جميع ضحايا الابتزاز الجنسى المالى البالغ عددهم 2000 والذين تحدث إليهم تم التواصل معهم من قبل المجرمين إما على Instagram أو Snapchat.

قال بوتشير أن الشركة تسعى إلى توفير أكبر عدد ممكن من الأدوات للمستخدمين لحظر الإساءة والإبلاغ عنها ومنعها على منصتها، "نريد منهم أن يبلغونا ويخبرونا عنها حتى نتمكن من فعل شيء حيالها. التنمر هو شيء لا ينبغى لأحد أن يختبره، سواء عبر الإنترنت أو فى الحياة الواقعية. هذا ليس سبب إنشاء سناب شات".

وتريد بوتشير أن يجعل سناب شات بيئة معادية للأنشطة غير القانونية. بالنسبة للابتزاز الجنسى، بالإضافة إلى الاعتماد على تقارير المستخدمين، تبحث الشركة عن إشارات فى سلوك الحسابات التى تُظهر أنها منخرطة فى هذا النشاط. لا تقرأ الشركة الرسائل، بل تمنع طلبات الصداقة من الأشخاص من مواقع ذات مخاطر أعلى، فضلًا عن الإفصاح للمستخدمين عندما يتم إضافتهم إلى صداقة من حساب تم حظره أو الإبلاغ عنه من قبل آخرين.

وإذا استمرت الحكومة فى رفع السن إلى 16 عامًا ومحاولة فرضه من خلال ضمان السن أو تكنولوجيا التحقق، قال رئيس الشركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أجيت موهان، لصحيفة الجارديان أستراليا أن هذا شيء سيعمل بشكل أفضل على مستوى الجهاز.

وقال "إنها محادثة جديرة بالاهتمام أن نجريها حول ما إذا كان التحقق من العمر هو شيء يتمتع مالكو أنظمة التشغيل وصانعو الأجهزة بقدر أكبر من السيطرة عليه مقارنة بأى منصة مثلنا التى تجلس على رأس نظام التشغيل". "لكننا نعتقد حقًا أنها مشكلة على مستوى الصناعة، ويجب على الصناعة إيجاد إجابة لها".