شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف ألوان هواتف أيفون 16 برو وبروماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة iPhone 16 التي طال انتظارها الشهر المقبل، وقد كشفت التسريبات الأخيرة عن تفاصيل جديدة حول الطرازات القادمة، ووفقًا للمسرب الشهير Majin Bu (@MajinBuOfficial) على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، ستتوفر تشكيلة iPhone 16 Pro بأربعة ألوان مميزة: الأبيض والأسود والذهبي والرمادي.

يتماشى هذا مع تسريب سابق لسوني ديكسون (@SonnyDickson)، الذي عرض وحدات وهمية من iPhone 16 Pro بهذه الخيارات اللونية المتوقعة.

ألوان iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max

تسلط صورة تمت مشاركتها حديثًا بواسطة Majin Bu الضوء على حلقات عدسة الكاميرا في طرازي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، مما يؤكد بشكل أكبر خيارات الألوان المسربة.

وستتميز جميع ألوان iPhone 16 Pro وPro Max بعلامة "Titanium"، مما يشير إلى إزالة خيارات اللون الطبيعي والأزرق المتوفرة سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التسريب لونًا جديدًا يسمى "Desert Titanium"، وهو لون ذهبي داكن، ومن المتوقع أن يكون هذا الظل لونًا خفيًا وعميقًا، يضاهي اللون الأرجواني الداكن لجهاز iPhone 14 Pro.

ومن المقرر أن يحل لون "Desert Titanium" محل "Blue Titanium" من تشكيلة iPhone 15 Pro، وستشمل خيارات الألوان الجديدة التيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الطبيعي، مع عرض الأخير لمسة نهائية رمادية أكثر ويبدو التيتانيوم الأسود أغمق بشكل ملحوظ هذا العام.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن iPhone 16 Pro قد يعود إلى لمسة نهائية مصقولة، على غرار لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ التي شوهدت على أجهزة iPhone من X إلى 14 Pro. تدعم حلقات عدسة الكاميرا المسربة هذا التكهن.

بالإضافة إلى ذلك، تناقضت الشائعات الأولية حول لمسة نهائية "ذهبية وردية" مع هذه التسريبات الأخيرة، والتي تشير إلى لون يشبه البرونز بدلاً من ذلك.

ألوان iPhone 16 وiPhone 16 Plus

على النقيض من طرازات Pro، من المتوقع أن يتميز iPhone 16 و16 Plus القياسي بألوان أكثر سطوعًا وحيوية، بما في ذلك الأزرق والأخضر والوردي، إلى جانب الأسود والوردي والأبيض.

تكشف النماذج الوهمية التي شاركها Sonny Dickson عن إعداد كاميرا مزدوجة عمودية، تذكرنا بجهاز iPhone 12 من عام 2020، والجدير بالذكر أن جزيرة الكاميرا المربعة، التي شوهدت منذ سلسلة iPhone X وiPhone XS، غائبة في هذه النماذج الجديدة.

موعد الإطلاق؟

مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع، بين 6 و10 سبتمبر 2024، من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل، مما يوفر مزيدًا من الرؤى حول سلسلة iPhone 16 من أبل.