شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مستخدمى السماعات الذكية 10% خلال الربع الثانى من 2024.. اعرف كام سماعة اتباعت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سوق السماعات الذكية في جميع أنحاء العالم ربعًا قياسيًا من حيث إجمالي الشحنات بنمو سنوي بنسبة 10.6% وفقًا لأحدث تقرير من كاناليس، حيث تم شحن ما مجموعه 106 مليون وحدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو - وهو أعلى مستوى لفترة الربع الثاني حتى الآن.

ويتضمن الصوت الذكي سماعات رأس لاسلكية وسماعات أذن بسلك مادي يربط بين سماعتي الأذن وسماعات أذن لاسلكية حقيقية لا تحتوي على أسلاك توصيل بين السماعتين ويمكن لكل جانب أن يعمل بشكل مستقل.

وكانت سماعات الأذن المفتوحة اللاسلكية وسماعات TWS هي المساهمين الرئيسيين في ارتفاع قطاع الصوت الذكي في الربع الثاني، فيما شكلت سماعات TWS في شريحة السعر أقل من 50 دولارًا أكثر من 50% من السوق بالكامل خلال الربع.

وكانت شركة Apple (بما في ذلك Beats) البائع الرائد خلال الفترة بشحن 18 مليون وحدة وحصة سوقية بلغت 17.1%، ثم جاءت سامسونج (بما في ذلك الشركات التابعة لهارمان) في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 8.1 مليون وحدة وحصة سوقية بلغت 7.6%، واستكملت العلامة التجارية الهندية Boat Audio المراكز الثلاثة الأولى بشحنات بلغت 6.7 مليون وحدة وحصة سوقية تقدر بنحو 6.3% من السوق العالمية.