شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم سبيس إكس يقوم بأول مهمة سير خاصة فى الفضاء الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل طاقم مكون من أربعة أفراد لمهمة بولاريس داون التابعة لسبيس إكس إلى فلوريدا أمس، قبل إطلاقهم إلى الفضاء في 26 أغسطس لمهمة تتضمن أول سير في الفضاء بإدارة خاصة، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر لم يقم بها سوى رواد فضاء حكوميون في الماضي، وفقاً لموقع gadgets360.

اقترب الطاقم المكون من رجل أعمال ملياردير وطيار مقاتل عسكري متقاعد وموظفان في سبيس إكس من نهاية أكثر من عامين من التدريب على المهمة، حيث سيخرجون من كبسولة كرو دراغون في مدار الأرض للسير في الفضاء المربوط.

ستكون المهمة بمثابة اختبار أولي رئيسي لبدلات رواد الفضاء الجديدة من سبيس إكس وتمثل أحدث إنجاز تجاري محفوف بالمخاطر وعالي المخاطر تسعى شركة الفضاء التابعة لإيلون ماسك إلى تحقيقه على طريق الملياردير لبناء مستعمرات على المريخ في النهاية.

وقال قائد المهمة جاريد إسحاقمان، الرئيس التنفيذي لشركة الدفع الإلكتروني Shift4 والذي يرأس أيضًا برنامج Polaris التابع لشركة SpaceX: "مهما كانت المخاطر المرتبطة بها، فإن الأمر يستحق ذلك".

وقال إسحاقمان للصحفيين يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي فكرة عما يمكن أن تفعله لتغيير مسار البشرية حقًا، يجب أن تكون هناك بعض الخطوات الأولى في هذا الاتجاه".

يمول إسحاقمان المهمة وغيرها في إطار برنامج Polaris الخاص به، ورفض أن يقول كم أنفق على المهام حتى الآن، لكن المجموع سيكون مئات الملايين من الدولارات.