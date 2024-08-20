شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجميع طرازى iPhone 16 Pro لأول مرة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة أبل بتصنيع iPhone 16 Pro و‌iPhone 16 Pro Max في الهند لأول مرة هذا العام حيث تتطلع إلى تنويع الإنتاج خارج الصين، وفقًا لبلومبرج.

وفقًا للتقارير، كانت شركة أبل تفكر في إنتاج طرازي iPhone Pro في الهند خلال العامين الماضيين، وقررت الآن تصنيع طرازي iPhone 16 Pro و‌iPhone 16 Pro Max في الهند.

في البداية، سيتم استيراد طرازي iPhone 16 Pro إلى البلاد، لكن أبل ستبدأ التجميع المحلي لكل من السوق المحلية والصادرات بعد وقت قصير من الإطلاق في منتصف سبتمبر، بمجرد اكتمال عملية طرح المنتج الجديد (NPI).

يقال إن التدريب جار بالفعل لآلاف العمال في مصنع Foxconn في ولاية تاميل نادو الجنوبية حيث تسارع إلى إنتاج طرازي iPhone 16 Pro في أقرب وقت ممكن من الإطلاق العالمي.

متى سيصدر iPhone 16؟

في العام الماضى، كانت أبل قد أعدت طرازات iPhone 15 المصنوعة في الهند في يوم الإطلاق، ثم أصبحت طرازات iPhone 15 Plus المصنوعة محليًا متاحة بعد فترة وجيزة.