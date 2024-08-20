علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تجميع طرازى iPhone 16 Pro لأول مرة فى الهند

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجميع طرازى iPhone 16 Pro لأول مرة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة أبل بتصنيع iPhone 16 Pro و‌iPhone 16 Pro Max  في الهند لأول مرة هذا العام حيث تتطلع إلى تنويع الإنتاج خارج الصين، وفقًا لبلومبرج.

وفقًا للتقارير، كانت شركة أبل تفكر في إنتاج طرازي iPhone Pro  في الهند خلال العامين الماضيين، وقررت الآن تصنيع طرازي iPhone 16 Pro و‌iPhone 16 Pro Max  في الهند.

في البداية، سيتم استيراد طرازي iPhone 16 Pro إلى البلاد، لكن أبل ستبدأ التجميع المحلي لكل من السوق المحلية والصادرات بعد وقت قصير من الإطلاق في منتصف سبتمبر، بمجرد اكتمال عملية طرح المنتج الجديد (NPI).

يقال إن التدريب جار بالفعل لآلاف العمال في مصنع Foxconn  في ولاية تاميل نادو الجنوبية حيث تسارع إلى إنتاج طرازي iPhone 16 Pro في أقرب وقت ممكن من الإطلاق العالمي.

متى سيصدر iPhone 16؟
في العام الماضى، كانت أبل قد أعدت طرازات iPhone 15  المصنوعة في الهند في يوم الإطلاق، ثم أصبحت طرازات iPhone 15 Plus المصنوعة محليًا متاحة بعد فترة وجيزة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements