شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد إصدار تحديث iOS 17.6.1 مع إصلاح خطأ حماية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل إصدارًا محدثًا من iOS 17.6.1، حيث يأتي البرنامج الجديد بعد أسبوع ونصف من إطلاق تحديث iOS 17.6.1 الأصلي، ويحمل الإصدار الجديد رقم بناء 21G101، ارتفاعًا من 21G93، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن تنزيل iOS 17.6.1 على أجهزة iPhone وiPad المؤهلة لاسلكيًا بالانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

وفقًا لملاحظات إصدار أبل، ويعالج تحديث iOS 17.6.1 مشكلة قد تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات. ليس من الواضح ما هو الفرق بين الإصدار الجديد من البرنامج والإصدار الأصلى، ويتضمن هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة ويعالج مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات.

أثر خطأ الحماية المتقدمة للبيانات على عدد صغير من المستخدمين، أولئك الذين حاولوا تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات ولم يتمكنوا من تمكينها، رأوا رسالة خطأ وكان من الواضح أنها غير نشطة، ورأى المستخدمون المتأثرون الذين حاولوا إيقاف تشغيلها أنها معطلة في الواجهة، على الرغم من أنها كانت لا تزال نشطة بالفعل لبيانات iCloud.

تم إصلاح كلا الخطأين في التحديث، وسيشاهد مستخدمو iPhone الذين واجهوا الخطأ الذي منع الحماية المتقدمة للبيانات من إيقاف التشغيل بشكل صحيح إشعارًا يطلب منهم تأكيد قرار إيقاف تشغيل الميزة بعد تثبيت iOS 17.6.1. وتقول أبل أن المستخدمين القلائل الذين واجهوا هذا الخطأ كان لديهم مستوى متوقع من الأمان أو أكثر، في الحالة التي لم يتم فيها إيقاف تشغيل الحماية المتقدمة للبيانات كما هو متوقع.