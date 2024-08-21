شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح متجر Epic Games الآن على أجهزة iOS وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Epic Games عن الإطلاق الرسمي لمتجر Epic Games Store، والذي أصبح متاحًا الآن للتنزيل على أجهزة iPhone في الاتحاد الأوروبي وعلى أجهزة أندرويد عالميًا، ويأتي هذا بعد إعلان الشركة السابق في مارس.

إطلاق متجر Epic Games

يبدأ المتجر بثلاث ألعاب: Fortnite وRocket League Sideswipe والنسخة المحمولة الجديدة من Fall Guys، وتعمل Epic Games أيضًا على السماح للمطورين الآخرين بإطلاق ألعابهم وتطبيقاتهم من خلال متجر Epic Games Store في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإحضار ألعابها إلى متاجر الأجهزة المحمولة المستقلة، بما في ذلك AltStore PAL.

عودة Fortnite إلى iOS

عادت Fortnite إلى iOS بعد إزالتها من متجر تطبيقات أبل منذ أكثر من أربع سنوات، في أعقاب المعارك القانونية والتغييرات التنظيمية بسبب قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، وأحدث إصدار من Fortnite Battle Royale Chapter 5، Season 4: Absolute Doom متاح الآن على الأجهزة المحمولة ومنصات أخرى.

عملية التثبيت لنظامي التشغيل iOS وأندرويد

ولاحظت Epic Games أن تثبيت متجر Epic Games على نظامي التشغيل iOS وأندرويد معقد حاليًا بسبب الخطوات المتعددة والإعدادات المربكة والتحذيرات التي قدمتها أبل وجوجل، فيما تواصل Epic تحدي هذه الحواجز في المحكمة والعمل مع الجهات التنظيمية العالمية لإزالة ما تعتبره "شروطًا مناهضة للمنافسة" التي فرضتها أبل وGoogle.

الشراكة مع متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية

تتعاون Epic Games مع متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية لتوزيع ألعابها على نطاق أوسع، وفي البداية، يتم إطلاقها على AltStore PAL لمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي، مع خطط للتوسع إلى متجر Aptoide لنظام iOS في الاتحاد الأوروبي وONE Store على أندرويد. تنوي الشركة أيضًا جلب ألعابها إلى متاجر أخرى على مستوى العالم.

AltStore PAL

أتاح Epic Games تطبيق AltStore PAL، وهو تطبيق يستفيد من قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) لتوفير متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، مجانًا، ويتم دعم ذلك من خلال "منحة ضخمة" من Epic Games، والتي تغطي رسوم تقنية أبل الأساسية وتجعل AltStore PAL متاحًا بدون اشتراك.