شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على تحديث يسمح بأستخدام الاسم بدل رقم الهاتف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يحصل واتساب على تحديث كبير في السنوات القادمة سيغير كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق، وشارك WaBetaInfo، المعروف بتتبع ميزات واتساب القادمة، لقطة شاشة لتحديث الخصوصية الجديد الذي سيأتي قريبًا، تسمى الميزة اسم المستخدم ورقم التعريف الشخصي، وسيتمكن المستخدمون قريبًا من استبدال أرقام هواتفهم بأسماء مستخدمين على واتساب لتجنب مشاركة أرقام هواتفهم المحمولة مع الجميع.\

سيمنحك التطبيق ثلاثة خيارات للخصوصية، الأول هو "اسم المستخدم" والخيار الثاني هو "رقم الهاتف"، بحيث يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الكشف عن رقم هاتفك المحمول للجميع أو الاحتفاظ باسم مستخدم، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن واتساب لا يعيد تعيين جهات الاتصال القديمة لديك، لذا، سيستمر الأشخاص الذين لديهم رقمك في رؤية تفاصيل الاتصال الخاصة بك، ولن يتمكن المستخدمون الجدد الذين ليس لديهم رقمك من رؤية اسم المستخدم الخاص بك إلا في قسم الملف الشخصي.

الخيار الثالث للخصوصية هو "اسم المستخدم مع رقم التعريف الشخصي (المكون من أربعة أرقام)"، بعد تمكين هذا الخيار، سيتمكن فقط الأشخاص الذين لديهم رقم التعريف الشخصي الخاص بك من الاتصال بك على واتساب، سيتمكن الأشخاص الذين لديهم رقمك بالفعل من إرسال رسائل نصية إليك حتى إذا قمت بتمكين خيار رقم التعريف الشخصي.

ذكر التقرير أن "هذه ميزة اختيارية مصممة لمنحك المزيد من التحكم في من يمكنه الوصول إليك، مما يضمن أن الأشخاص الذين تختارهم فقط يمكنهم الوصول إليك في البداية من خلال اسم المستخدم الخاص بك".

سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدار Android 2.24.18.2 التجريبي من واتساب من اختبار هذه الميزة على الفور، وسيتعين على مستخدمي واتساب المستقرين على أندرويد الانتظار لبعض الوقت لتجربة هذه الميزة لأنها ستصدر في تحديث مستقبلي، وفقًا للمصدر.