شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7 Pro وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى بتصميم مميز، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

‏‎ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة وقتها، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين Google Pixel 9 لمعرفة ذلك:

Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.

المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

Google Pixel 9

الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (ultrawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن : 198 جراما.

‏‎البطارية: 4700 mAh.