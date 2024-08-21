شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام تكشف عن حجم مستخدمى تيك توك في مصر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة بايت دانس، أن تيك توك كان لديه 32.94 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في مصر في أوائل عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "Datareportal"، تشير أرقام بايت دانس إلى أن إعلانات تيك توك وصلت إلى 46.7% من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في مصر في بداية عام 2024.

وفي الوقت نفسه، كان وصول إعلانات تيك توك في مصر يعادل 40.2% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين في بداية العام، بغض النظر عن العمر.

وبالنسبة لنوع مستخدمى تيك توك، كانت نسبة 38.3% من جمهور إعلانات تيك توك في مصر من الإناث، بينما كانت نسبة 61.7% من الذكور.



وتُظهر البيانات المنشورة في أدوات التخطيط الإعلاني الخاصة بشركة ByteDance أن الوصول المحتمل لإعلانات TikTok في مصر زاد بمقدار 9.2 مليون (+38.8%) بين بداية عام 2023 وأوائل عام 2024.



ومع ذلك، غالبًا ما لا تمثل جماهير الإعلانات سوى مجموعة فرعية من إجمالي مستخدمي المنصة، نظرًا لأن أدوات إعلانات TikTok تنشر بيانات للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر فقط.