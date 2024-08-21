شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث أمنى من مايكروسوفت يتسبب فى مشاكل لأجهزة ويندوز ولينكس والان مع تفاصيل الخبر

أحدث إصدار أمني شهري من مايكروسوفت فوضى في أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس ذات التمهيد المزدوج، أصدرت شركة البرمجيات العملاقة تصحيحًا أمنيًا الأسبوع الماضي لإصلاح ثغرة أمنية عمرها عامين في محمل التمهيد مفتوح المصدر GRUB الذي تستخدمه الكثير من أجهزة لينكس.

ولم يكن من المفترض أن يصيب تصحيح مايكروسوفت الأجهزة ذات التمهيد المزدوج، لكن العديد من الأجهزة اكتشفت ذلك وهو الآن يمنع تثبيتات لينكس الخاصة بهم من التمهيد بشكل صحيح.

ذكرت Ars Technica أن العديد من مستخدمي Linux الذين يستخدمون نظام التشغيل المزدوج يرون رسائل "انتهاك سياسة الأمان"، إلى جانب أخطاء "حدث خطأ خطير" ، هناك تقارير عن مشكلات في منتديات Reddit ووأماكن أخرى . وتأثرت توزيعات بما في ذلك Ubuntu وDebian وLinux Mint وZorin OS وPuppy Linux بتصحيح Microsoft.

كان من المفترض أن يعمل التحديث على إصلاح ثغرة تسمح للمتسللين بتجاوز Secure Boot، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في توزيعات Windows وLinux لضمان عدم تحميل البرامج الثابتة الضارة على الأجهزة أثناء التمهيد.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستطبق "تحديث Secure Boot Advanced Targeting (SBAT) لمنع برامج تحميل التمهيد الضعيفة لنظام Linux والتي قد تؤثر على أمان Windows"، ولكن التحديث لن يتم تطبيقه على أنظمة التمهيد المزدوجة التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وLinux، لذلك "لا ينبغي أن يؤثر على هذه الأنظمة".

ولم تعلق شركة مايكروسوفت على المشكلات التي تسبب فيها تحديثها، ولكن هناك حل بديل لمستخدمي Ubuntu يتضمن تعطيل Secure Boot على مستوى BIOS ثم تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم Ubuntu وفتح محطة طرفية لحذف سياسة SBAT الخاصة بشركة Microsoft.

وتستخدم شركة Microsoft ميزة Secure Boot في نظام Windows منذ سنوات، وجعلتها متطلبًا أساسيًا لنظام Windows 11 لاستخدام هذه التقنية لتأمين الجهاز ضد برامج rootkits التي تهاجم BIOS.

وقد اكتشف الباحثون العديد من نقاط الضعف في Secure Boot على مر السنين، ومؤخرًا تم اكتشاف أن Secure Boot معطل تمامًا على العديد من أجهزة الكمبيوتر .