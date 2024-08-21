شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعتقد أنه قد يموت قبل أن يستقر البشر على المريخ.. إليكم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إيلون ماسك، الشخصية المؤثرة وراء سبيس إكس، عن وجهة نظر عملية بشأن الجدول الزمني للاستعمار البشري للمريخ، وفي حديثه في مؤتمر الأقمار الصناعية 2020، أشار ماسك إلى الوتيرة البطيئة للتقدم في استكشاف الفضاء، وقد لا يعيش ليرى مستوطنة مريخية مستدامة، وعلى الرغم من خطوات سبيس إكس، مثل إطلاق فالكون 9 وفالكون هيفي الناجحين، لا يزال ماسك غير متأكد من جدوى مستعمرة المريخ المزدهرة خلال حياته، وفقاً لموقع gadgets360.

تحديات وتكاليف استعمار المريخ

في الكتاب الجديد "سبيس إكس: إيلون ماسك والحدود النهائية" (موتوربوكس)، يسلط الصحفي العلمي براد بيرجان الضوء على وجهة نظر ماسك بشأن المريخ إلى جانب أشياء أخرى، وتعكس مخاوف ماسك العقبات الكبيرة التي تواجه استعمار المريخ، في حين أن الوصول إلى المريخ قد يكون ممكنًا في العقود القادمة، فإن إنشاء مستوطنة ذاتية الاستدامة هو مسعى أكثر تعقيدًا، كان ماسك قد توقع سابقًا أن الانتقال إلى المريخ قد يكلف في النهاية ما بين 100000 دولار و 500000 دولار للشخص الواحد ومع ذلك، فإن هذه التقديرات مشروطة بالاختراقات التكنولوجية الكبرى والتخفيضات الجذرية في تكاليف الإطلاق، والتي تشكل حاليًا حواجز كبيرة.

العقبات الاقتصادية واللوجستية

المتطلبات المالية واللوجستية لإنشاء مستعمرة على المريخ هائلة، قدر ماسك في عام 2017 أن نقل المواد إلى المريخ سيكلف حوالي 140000 دولار للطن، مع التضخم واعتبارات أخرى، يمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير، وقد يتطلب بناء مستوطنة وظيفية ما يزيد عن 100 مليار دولار، وهو رقم يؤكد التحدي الهائل الذي ينطوي عليه الأمر، إن التكاليف المرتفعة، إلى جانب الحاجة إلى التقدم الكبير في التكنولوجيا، تساهم في حالة عدم اليقين المحيطة باستعمار المريخ.

التركيز على أهداف الفضاء الفورية

نظرًا للتحديات الهائلة المرتبطة بالمريخ، فقد تتحول جهود استكشاف الفضاء نحو أهداف أكثر إلحاحًا، إن تطوير وجود بشري مستدام على القمر أو استكشاف الكويكبات بحثًا عن الموارد يمكن أن يوفر أهدافًا أكثر قابلية للتحقيق ويوفر رؤى قيمة لمهام المريخ المستقبلية، وقد تمهد هذه الجهود الطريق لاستعمار المريخ في نهاية المطاف، لكنها ستتطلب التغلب على عقبات تقنية ومالية كبيرة.

إن تأملات ماسك بمثابة تذكير صادم بالتعقيدات التي تنطوي عليها استكشاف الفضاء، في حين أن حلم استعمار المريخ مقنع، فإن الواقع هو أن تحقيقه سيتطلب تقدمًا وابتكارًا كبيرين، ويتضمن المسار إلى الأمام معالجة هذه التحديات مع استكشاف الفرص الأخرى المتعلقة بالفضاء.