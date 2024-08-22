شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Civilization 7 فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن المستخدمون من إعادة كتابة مسار التاريخ في لعبة Civilization 7 العام المقبل ، حيث ظهرت Firaxis Games خلال Opening Night Live 2024 بمقطع دعائى جديد وبعض الأخبار أنه سيتم إطلاق Civilization 7 على كل شىء تقريبًا ويمكنك لعب لعبة فيديو عليه فى 11 فبراير 2025.

وصدرت لعبة Civilization 6 منذ ثماني سنوات ولكنها تلقت تدفقًا ثابتًا من التحديثات والمحتوى القابل للتنزيل في السنوات الفاصلة.

وأعلنت شركة Firaxis Games أنها تعمل على لعبة Civilization جديدة في فبراير من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاستوديو في طرح التفاصيل ببطء، حيث قدم مقطعًا دعائيًا تشويقيًا خلال مهرجان الألعاب الصيفية لهذا العام والآن مقطعًا دعائيًا جديدًا لتاريخ الإصدار في Gamescom 2024.

وإذا لم يكن هذا المقطع الدعائي كافيًا لجميع عشاق 4X في المنزل، فلدى Firaxis المزيد لتشاركه، حيث تستضيف مقطعًا عميقًا للعبة مدته 20 دقيقة على Twitch في الساعة 4:30 مساء.

وسيتم إطلاق Civilization 7 في 11 فبراير على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة Mac، وأجهزة Xbox، وأجهزة PlayStation، وأجهزة Nintendo Switch.