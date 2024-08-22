تكنولوجيا: سماعات الرأس OnTrac™ متوفرة الآن في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - المملكة العربية السعودية، .. أغسطس 2024 – كشفت شركة دايسون عن توفر سماعات الرأسOnTrac™ ، أحدث تقنياتها المبتكرة في السوق السعودية، حيث يمكن للعملاء طلبها ضمن متجر دايسون ديمو أو عبر الإنترنت. توفر هذه السماعات خاصية إلغاء الضجيج الأفضل ضمن فئتها، وتعمل لمدة تصل إلى 55 ساعة متواصلة. وتم تصنيع كل وسادة للأذن من ألياف دقيقة فائقة النعومة، وإسفنج عالي الجودة لتوفير أعلى مستويات الراحة وعزل الصوت، مع وجود أكثر من 2000 مجموعة ألوان قابلة للتخصيص للأغطية الخارجية ووسائد الأذن.

يمكنكم الشراء مباشرة من دايسون:

تتوفر جميع منتجات دايسون للشراء عبر الإنترنت من خلال الرابط www.dyson.sa أو ضمن متجر دايسون ديمو:

الرياض: نخيل مول

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

نادية طه: [email protected]

ويبر شاندويك:[email protected]

أو زيارة: https://www.dyson.ae/en-AE/newsroom

لمحة عامة

دايسون هي شركة تقنية عالمية تعمل في مجالات الهندسة والبحث والتطوير والتصنيع والاختبار في المملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة والفلبين. وبدأت الشركة في منزل صغير في المملكة المتحدة، ونمت “دايسون” باستمرار منذ إنشائها في عام 1993. وتمتلك الشركة اليوم حرمين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة يمتدان على مساحة 700 فدّان في ملمسبري وهولافنغتون ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. ومنذ تأسيسها، استثمرت دايسون مليار جنيه أسترليني في مكاتبها ومختبراتها في ويلتشاير، التي تحتضن المراحل الأولى من عمليات البحث والتطوير وتصميم تقنيات دايسون المستقبلية. ولاتزال دايسون شركة عائلية يعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف حول العالم بينهم فريق قوي مكّون من 6000 مهندس. وتبيع الشركة منتجاتها في 83 سوقًا عبر أكثر من 300 متجر دايسون ديمو، تم افتتاح 50 منها سنة 2021 في أماكن مختلفة حول العالم، بما في ذلك متجر دايسون ديمو الجديد بتقنية الواقع الافتراضي.

تستثمر دايسون 2.75 مليار جنيه إسترليني في أعمال تطوير منتجات وتقنيات ثورية. وتضم الشركة فريقًا عالميًا من المهندسين والعلماء ومطوري البرامج الذين يركزون على تطوير خلايا بطاريات الحالة الصلبة والمحركات الرقمية الكهربائية عالية السرعة وأنظمة الاستشعار والرؤية والروبوتات وتقنيات تعلّم الآلة واستثمارات الذكاء الاصطناعي. ومنذ اختراع أول مكنسة كهربائية بدون كيس – DC01– في عام 1993، ابتكرت دايسون تقنيات لحل المشكلات للعناية بالشعر وتنقية الهواء والروبوتات والإضاءة وتجفيف الأيدي، والآن في مجال الصوت، مع سماعات Dyson Zone التي تعمل على إلغاء الضوضاء مع خاصية تنقية الهواء.

يقدم معهد دايسون للهندسة والتكنولوجيا نموذجًا جديدًا لتعليم الهندسة يجمع بين الأجواء الأكاديمية التقليدية والخبرة العملية والواقعية للعمل على منتجات وتقنيات حقيقية داخل شركة تكنولوجيا عالمية. ويتلقى طلاب دايسون الجامعيون والبالغ عددهم 156 الرواتب من اليوم الأول ولا يدفعون أي رسوم دراسية، وتبلغ نسبة الإناث منهم 37 ٪، مقارنة بـ 21٪ من طلاب دايسون الجامعيون في المملكة المتحدة. لا يقدم معهد دايسون التعليم فحسب، بل يقدم بداية لمسيرة مهنية في دايسون.

تأسست مؤسسة جيمس دايسون في عام 2002 وتعمل المؤسسة الخيرية على مستوى العالم لتمكين المهندسين الطموحين ودعم تخصص الهندسة في التعليم والاستثمار في البحوث الطبية، وتبرعت بأكثر من 140 مليون جنيه إسترليني لأغراض خيرية حتى الآن. وتعتبر جائزة جيمس دايسون مسابقة تصميم دولية سنوية تنظمها المؤسسة الخيرية وهي مفتوحة لطلاب التصميم والهندسة الجامعيين أو الخريجين الجدد. ومنذ بداية عام 2005، دعمت الجائزة أكثر من 300 اختراعاً، وقدمت التمويل اللازم لدعم تسويقها. ونجح 70٪ من الفائزين الدوليين في تسويق مشاريعهم تجارياً.

أسست عائلة دايسون Dyson Farming في عام 2012، وهي كيان محايد للكربون منذ عام 2019، وتعد واحدة من أكبر الشركات الزراعية في المملكة المتحدة، وتمتد على مساحة 36000 فدان عبر لينكولنشاير وأوكسفوردشاير وغلوسيسترشاير وسومرست، وهي مملوكة بالكامل للعائلة على عكس أي شركة أخرى، وتركز على الاستثمار طويل الأمد في الزراعة والريف البريطاني، حيث يعد إنتاج الغذاء المستدام والأمن الغذائي وحماية البيئة أمورًا حيوية لازدهار المملكة المتحدة ونمو اقتصادها، كما أن هناك فرصة حقيقية لإحداث ثورة في عالم التقنيات عبر الزراعة والعكس صحيح، حيث تعمل Dyson Farming على تطوير مناهج جديدة للتقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء بكفاءة عالية.

تزرع Dyson Farming مجموعة من المنتجات منها القمح والشعير والبطاطس والبصل والبازلاء، وتعد أكبر مُنتج فردي في المملكة المتحدة، كما أنها تنتج لحوم البقر والضأن، وتنمو فيها الفراولة البريطانية خارج موسمها في البيت الزجاجي الحديث الذي تبلغ مساحته 15 فدانًا والذي يتم تدفئته عبر عملية الهضم اللاهوائي.

المنتجات الرئيسية

جهاز تنقية الهواء Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde : أول أجهزة تنقية الهواء الكبيرة من دايسون، صمم لتوليد وضخ الهواء بحركة مخروطية، لمضاعفة تدفق الهواء بالمقارنة مع النماذج السابقة، وتوليد ما يصل إلى 87 لتر من الهواء النقي في الثانية ولمسافة 10 أمتار. ويشير مستشعر ثاني أكسيد الكربون الذي يضمه إلى وقت التهوية، وتم تصميم هذا الجهاز ليعمل بهدوء، وينتج مستوى ضجيج قليل. ويضم نظام فلترة أكبر بأربع مرات ليتمكن من إزالة الجسيمات والغازات وتدمير الفورمالديهايد. ويضم فلتر K-Carbon الجديد القادرة على التقاط ثاني أكسيد النيتروجين بثلاثة أضعاف أكثر من غيره.

السماعات العازلة للصوت دايسون Zone TM المزوّدة بجهاز تنقية الهواء : تعمل التقنية المتقدمة لعزل الصوت على عزل ضجيج المحركات والضجيج المحيط غير المرغوب به، وتعمل الأجهزة على إعادة تقديم الصوت بوضوح عالي الدقة بحسب رغبة المستخدم. وهي مجهزة بكباسات هي الأصغر من نوعها في أجهزة دايسون، وتقوم سما عات Dyson Zone™ بسحب الهواء من خلال فلاتر الكهروستاتيكية موجودة في كل سماعة أذن لالتقاط 99% من الجسيمات الدقيقة بحجم صغير يصل حتى 0.1 ميكرون، بينما تقوم فلاتر الكربون الغنية بالبوتاسيوم باستهداف الغازات الحمضية الشائعة التي عادة ما يتم ربطها بالتلوث في المدن، لتوفير هواء نقي وضخه عند أنف المستخدم وفمه عبر قناع لا تلامسي .