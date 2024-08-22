شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ iOS يتسبب فى تعطيل أيفون عند كتابة 4 علامات ترقيم معا والان مع تفاصيل الخبر

تظهر مشكلة في سلسلة نصية في نظام التشغيل iOS يمكنها تعطيل أيفون بمجرد كتابة بضعة أشكال، حيث وجد باحث أمني على Mastodon، أن كتابة علامات الترقيم ( “”::) في Spotlight Search أو App Library سيؤدي إلى تعطل الجهاز الخاص بك.

وفقا لما ذكره موقع 9to5mac، فأنت في الواقع تحتاج فقط إلى كتابة "": متبوعًا بأي حرف رابع للتسبب في التعطل.

وأوضح الباحثون أيضًا أن هذه ليست مشكلة أمنية ولا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن أي شخص آخر غير مالك جهاز iOS يكتب الأحرف يدويًا قد يتسبب في حدوث هذا الخلل.

وتم اختبار هذا على أجهزة iPhone متعددة وإصدارات iOS متعددة، مع أحدث إصدار من iOS 17، يؤدي كتابة هذه الأحرف إلى تعطل Springboard، واجهة الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone، وإعادة التشغيل.

يؤدي كتابة هذه الأحرف مع iOS 18 وiOS 18.1 إلى تجميد Spotlight Search لفترة وجيزة جدًا، لكن Springboard لا يتعطل بالكامل.

تؤثر المشكلة فقط على الكتابة في Spotlight Search من الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك أو شريط البحث في مكتبة التطبيقات.

هذه ليست المرة الأولى التي يؤثر فيها خطأ في سلسلة نصية مثل هذا على iPhone، ربما كان أبرزها خطأ "الطاقة الفعالة" في عام 2015 الذي تسبب في تعطل تطبيق الرسائل وإعادة تشغيل أجهزة iPhone عند تلقي نص معين.

كانت هذه مشكلة أكثر خطورة لأنه يمكن لشخص آخر أن يرسل لك الرسالة ويعطل جهاز iPhone الخاص بك بشكل متكرر.

لم تعلق أبل على اكتشاف هذا الأسبوع، لكن الشركة عادة ما تكون سريعة جدًا في إصلاح مشكلات مثل هذه بتحديث iOS.



