شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 16 قد يكون أرخص من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد، أن هاتف iPhone 16 من أبل قد يكون أرخص من الموديلات السابقة عند إطلاقه الشهر المقبل، ويرجع خفض السعر إلى نقل شركة التكنولوجيا العملاقة بعض إنتاج الموديلات الراقية إلى الهند، مما قد يقلل التكلفة بنسبة تصل إلى 10% للسكان المحليين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " ديلى ميل"، فإن الطلب المنخفض نسبيًا على أجهزة iPhone في الدولة الآسيوية يعني أن هذه الموديلات ذات الأسعار المنخفضة من المرجح أن يتم تصديرها إلى المشترين في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة بتكلفة مخفضة.

من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 16 Pro من 1099 دولارًا ومن المرجح أن تبدأ تكلفة Pro Max عند حوالي 1200 دولار.

لقد زادت أبل من إنتاج موديلات Pro iPhone 16 في الهند لأول مرة منذ أن بدأت في نقل إنتاجها إلى البلاد من الصين في عام 2022.

بدأت Foxconn، المورد الرئيسي للشركة، في تدريب الآلاف من العمال في مصنعها في ولاية تاميل نادو حيث تسارع لإنتاج iPhone 16 Pro و Pro Max جنبًا إلى جنب مع الإصدار العالمي.

يتعين على أبل فرض رسوم جمركية بنسبة 22% ورسوم إضافية بنسبة 10% على الأساسيات لاستيراد الأجهزة، مما يجبر الشركة على إبقاء سعرها أعلى بكثير في البلاد.

ولكن من خلال تجميع الأجهزة محليًا، ورد أن أبل تهدف إلى خفض تكلفة أحدث iPhone بنسبة تصل إلى 10% في الهند.

قال سانيام تشوراسيا، المحلل في شركة الأبحاث Canalys: "إن إنتاج طرازات Pro في الهند سيشجع العملاء بشكل متزايد على الشراء محليًا بدلاً من شراء الأجهزة في الخارج مع تضييق فجوة الأسعار".

وأضاف تشوراسيا، "ستؤدي العديد من خيارات التمويل، وخاصة خلال المواسم الاحتفالية، إلى زيادة المبيعات المحلية لشركة أبل".

على الرغم من أن أبل قامت بتجميع أجهزة iPhone في الهند منذ عام 2018، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصنع فيها إصدارات iPhone Pro خارج الصين.

لا يزال إنتاج الهند يشكل جزءًا صغيرًا مما يتم في الصين، لكن ورد أن أبل تأمل في زيادة الإنتاج إلى 25% بحلول العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر لم يُكشف عن هويته لصحيفة The Economic Times أن أبل قد تنتج iPhone 17 حصريًا في الهند.