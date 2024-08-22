شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل قد تطرح جهازى AirPods جديدين مع سلسلة آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لإصدار إصدارين جديدين من الجيل الرابع من سماعات AirPods، ومن المقرر أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بطرح الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقًا لبلومبرج.

في رسالته الإخبارية الأسبوعية Power On، كشف محلل آبل الشهير مارك جورمان أن شركة آبل تعمل على تقديم سماعات AirPods الجديدة هذه جنبًا إلى جنب مع تحديثات الأجهزة الأخرى هذا الخريف، سيتضمن الخياران إصدارًا للمبتدئين ونموذجًا للطبقة المتوسطة، وكلاهما يتميز بتصميمات محدثة.

من المرجح أن تحل الطرازات الجديدة محل كل من Airpods للمبتدئين، والتي تحتوي أيضًا على AirPods 2، وAirPods 3 متوسطة المستوى في التشكيلة، حيث يمكن لشركة آبل أيضًا اعتماد منفذ USB C لشحن أجهزة AirPods العادية والتي اقتصرت حتى الآن على إصدار Pro، حيث تتوافق هذه الخطوة مع جهود الشركة للابتعاد عن موصل Lightning عبر خط إنتاجها.

من بين الطرازين، سيستهدف نموذج المبتدئين المشترين المهتمين بالميزانية لأنه خيار ميسور التكلفة مع وظائف أساسية، في حين أن الإصدار المتوسط ​​مع إلغاء الضوضاء النشط يمكن أن يجذب المشترين الذين يبحثون عن ميزات أكثر تقدمًا.

كانت ميزة إلغاء الضوضاء النشطة محجوزة مسبقًا لأجهزة AirPods Pro الأكثر تكلفة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الإضافة قد تجعل تقنية إلغاء الضوضاء في متناول نطاق أوسع من المستهلكين. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر الإصدار المتوسط ​​الشحن اللاسلكي.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحصل أجهزة AirPods 4 القادمة القابلة للارتداء على "وضع السمع" من خلال تحديث iOS 18 الذي يمكن أن يجمع بين خيار تعزيز المحادثة وخيار الاستماع المباشر.

وفقًا للمصادر، سيتم تقديم AirPods الجديدة خلال حدث كبير في سبتمبر سيستضيفه صانعو آيفون للكشف عن سلسلة آيفون 16 الجديدة.

تقول التقارير أن تشكيلة 2024 ستشمل iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

علاوة على ذلك، قد يظهر حدث Apple الضخم أيضًا مع Apple Watch Ultra 3 والجيل الثالث من Apple Watch SE.