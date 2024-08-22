شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة تنظيمية فى المملكة المتحدة تغلق التحقيق فى متاجر تطبيقات آبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية تحقيقاتها الحالية في متاجر التطبيقات التابعة لشركة أبل وجوجل، فى انتظار القوانين الجديدة التى تحكم الأسواق الرقمية.

وواجه عمالقة التكنولوجيا تدقيقًا في جميع أنحاء العالم بشأن هيمنة منصات متجر التطبيقات App Store ومتجر Google Play الخاصة بهم، والتي يقول النقاد إنها تفرض رسومًا غير عادلة على مطوري التطبيقات وتحد من المنافسة.

وفي عام 2022، نشرت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) دراسة سوقية للأنظمة البيئية للهواتف المحمولة في بريطانيا، والتي وجدت أن شركتي آبل وجوجل تحتكران فعليًا توزيع التطبيقات في بريطانيا.

وأطلقت الهيئة بعد ذلك تحقيقات موازية مع الشركتين بسبب السلوك المزعوم المانع للمنافسة.

لكن في بيان نُشر يوم الأربعاء، قالت هيئة أسواق المال إنها أسقطت كلا التحقيقين، في انتظار نشر قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين (DMCCA)، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ويل هايتر، المدير التنفيذي للأسواق الرقمية في هيئة أسواق المال: "بمجرد دخول نظام الأسواق الرقمية الجديد المؤيد للمنافسة حيز التنفيذ، سنكون قادرين على النظر في تطبيق تلك الصلاحيات الجديدة على المخاوف التي حددناها بالفعل من خلال عملنا الحالي".

وقال متحدث باسم جوجل إن نظام التشغيل أندرويد الخاص بها كان يسمح دائمًا بالمرونة والاختيار غير الموجود في الأنظمة الأساسية الأخرى، بما في ذلك متاجر التطبيقات المتعددة.

وقالوا: "لقد تعاملنا مع هيئة أسواق المال على مدار عدة أشهر أثناء التحقيق، وكجزء من هذا قدمنا ​​عددًا من الالتزامات المهمة لتوسيع خيارات الفوترة المتاحة للمطورين من خلال Google Play".