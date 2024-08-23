شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تنجح فى إطلاق 22 قمرا صناعيا من سلسلة الانترنت "ستارلينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة سبيس إكس SpaceX إنجازًا مهمًا بإطلاق 22 قمرًا صناعيًا جديدًا من سلسلة ستارلينك إلى المدار، مما أدى إلى توسيع شبكتها العالمية من الأقمار الصناعية بشكل كبير، و كانت هذه المهمة رائعة ليس فقط لتعزيز مجموعة أقمار ستارلينك العملاقة التابعة لشركة سبيس إكس ولكن أيضًا لأنها تضمنت أول رحلة لصاروخ فالكون 9 الجديد تمامًا، وتستخدم سبيس إكس عادةً صواريخ تم إطلاقها سابقًا لمثل هذه المهام، مما يجعل استخدام صاروخ جديد حدثًا جديرًا بالملاحظة.

نجاح أول رحلة لصاروخ فالكون 9

وانطلق صاروخ فالكون 9 بسلاسة، وصعد عبر سماء الصباح الزرقاء الصافية، نشر الصاروخ بنجاح جميع أقمار ستارلينك البالغ عددها 22 قمرًا صناعيًا في مداراتها المحددة، وبعد أكثر من ثماني دقائق بقليل من الإقلاع، هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ بدقة على سفينة سبيس إكس بدون طيار، A Shortfall of Gravitas، الواقعة في المحيط الأطلسي، ويسلط هذا الاسترداد الناجح لصاروخ جديد تمامًا الضوء على تفاني سبيس إكس في تعزيز إمكانية إعادة استخدام الصواريخ والكفاءة التشغيلية.

توسيع كوكبة ستارلينك العملاقة

وتُعد الأقمار الصناعية الجديدة البالغ عددها 22 عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية سبيس إكس لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة على مستوى العالم، وحتى الآن، أطلقت سبيس إكس أكثر من 6800 قمر صناعي من ستارلينك، على الرغم من تقاعد بعضها، وتهدف هذه الشبكة الواسعة النطاق إلى توفير خدمات النطاق العريض الموثوقة، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، ومعالجة الفجوة الرقمية وتحسين الاتصال العالمي.

مهمات سبيس إكس القادمة

ومن المقرر أن تكون المهمة المهمة التالية لسبيس إكس في 26 أغسطس 2024، مع رحلة بولاريس داون، وستتميز هذه المهمة، التي يدعمها الملياردير جاريد إسحاقمان، بأول سير خاص في الفضاء في العالم. تمثل مهمة Polaris Dawn تقدمًا كبيرًا في مجال رحلات الفضاء التجارية، حيث تدفع حدود ما هو ممكن في مجال استكشاف الفضاء الخاص.

ولا يعزز هذا الإطلاق الناجح لـ 22 قمرًا صناعيًا من Starlink قدرات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لشركة SpaceX فحسب، بل يُظهر أيضًا قدرة الشركة على الابتكار باستخدام التكنولوجيا الجديدة مع ضمان نتائج موثوقة للمهمة. تواصل SpaceX الريادة في استكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية، وتعزيز أهدافها وتوسيع حدودها التكنولوجية.