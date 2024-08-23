شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة Recall AI المعدلة من مايكروسوفت وموعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مايكروسوفت، إنها ستطرح برنامج Recall لمختبري النسخة التجريبية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot + في أكتوبر.

وتتميز ميزة Windows Recall من مايكروسوفت والتي تقوم بتخزين جدول زمني للقطات النشاط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بتاريخ إصدار جديد لمستخدمي Windows Insider.

وكشفت مايكروسوفت النقاب عن هذه الميزة وسط ضجة كبيرة في شهر مايو، ثم قامت بتأخيرها إلى أجل غير مسمى (بعد رد فعل سلبي من الباحثين الأمنيين) بعد بضعة أسابيع وبعد قضاء بعض الوقت لإعادة المعايرة، أعلنت تطبيقها اليوم .

ويقوم Windows Recall بتخزين لقطات لكل ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتم تصميمه ليكون بمثابة "ذاكرة فوتوغرافية" لنشاط جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهو يتيح لك إعادة زيارة أشياء مثل المنتجات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو الدردشات المعروضة على شاشتك.

ومن السهل رؤية مزايا هذه الميزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقضون ساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وعلى الرغم من ضمانات السلامة التي قدمتها Microsoft خلال إعلانها في Build 2024، فإن الباحثين الأمنيين يعتقدون أنه كابوس للخصوصية .

وأطلق خبراء الأمن السيبراني والخصوصية ناقوس الخطر والمشكلة الأساسية هي أن المتسللين لن يحصلوا فقط على الأشياء الجيدة من نظام الملفات التقليدي الخاص بك إذا تمكنوا من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، بل يمكنهم رؤية أي شيء قمت به على جهاز الكمبيوتر الخاص بك منذ لحظة تنشيط ميزة Recall حتى الوقت الحاضر.

وذلك لأن مايكروسوفت لأسباب لا يمكننا فهمها تمامًا (بخلاف وضع الذكاء الاصطناعي في كل الأشياء في أسرع وقت ممكن) تركت بيانات Recall غير مشفرة.

وأوضح الخبير الأمني ​​كيفن بومونت، إن Recall لم يصل إلى معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو التفاصيل المصرفية، بالتأكيد إن الجدول الزمني الخاص بك آمنًا من الناحية النظرية طالما لم يتمكن أحد من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ولكن إذا قمت بتثبيت برامج ضارة عن طريق الخطأ أو سمحت لمتطفل بالدخول عبر وسائل أخرى، فسيجد مصدرًا رئيسيًا للبيانات الحساسة غير المشفرة.