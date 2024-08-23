شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوصل إلى اتفاق بقيمة 250 مليون دولار لتجنب مشروع قانون الصحافة المقترح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل، ومجموعة تجارية لصناعة الأخبار ومشرعون رئيسيون في كاليفورنيا، عن أول اتفاقية في البلاد يوم الأربعاء تهدف إلى دعم غرف الأخبار في الولاية بما يصل إلى 250 مليون دولار.

ومن خلال مزيج من التمويل من جوجل ودافعي الضرائب ومصادر خاصة أخرى محتملة، ستسمح الصفقة التي مدتها خمس سنوات لشركة جوجل بتجنب مشروع قانون مقترح من الولاية قد يجبر شركات التكنولوجيا على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية عندما تظهر الإعلانات جنبًا إلى جنب مع المقالات على منصة شركة التكنولوجيا.

وسيتم تقسيم الأموال بين مبادرتين تديرهما مؤسسة تحويل الأخبار في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وفقًا لـ Politico ، ومن المقرر توزيع 180 مليون دولار على منافذ الأخبار الكاليفورنية (باستثناء المذيعين)، بينما يتم تخصيص 70 مليون دولار المتبقية لموارد الذكاء الاصطناعي للمساعدة في "تعزيز القوى العاملة"، ومن المتوقع أن تبدأ المبادرات في العمل في وقت ما في عام 2025.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان: "لا توفر الصفقة التمويل لدعم مئات الصحفيين الجدد فحسب، بل تساعد أيضًا في إعادة بناء سلك صحفي قوي وديناميكي في كاليفورنيا لسنوات قادمة، مما يعزز الدور الحيوي للصحافة في ديمقراطيتنا".

وأشادت جمعية ناشري الأخبار في كاليفورنيا بالاتفاقية، ووصفتها بأنها "خطوة أولى نحو ما نأمل أن يصبح برنامجًا شاملاً لدعم الأخبار المحلية على المدى الطويل".

يأتي الاتفاق بعد معركة استمرت عامين بين عمالقة التكنولوجيا وصناعة الأخبار بشأن كيفية دعم الصحافة المحلية وسط التحول نحو القراءة عبر الإنترنت وتراجع الإعلانات، كان قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا (CJPA) حلاً مقترحًا، حيث قدرت إحدى الدراسات أن Meta وGoogle ستدينان سنويًا لناشرين أمريكيين بما يصل إلى 13.9 مليار دولار إذا تم تمرير مشروع القانون. وردت جوجل بإجراء اختبارات لإزالة الروابط إلى مواقع الأخبار في كاليفورنيا، قائلة إن قانون CJPA "قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة" في تجربة المنتج.

وقد أثار الاتفاق الذي يمتد لخمس سنوات، والذي من المقرر أن يحل محل الاتفاق السابق، انتقادات من المشرعين والصحفيين، وأثار زعيم مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا مايك ماكجواير مخاوف بشأن التمويل في بيان لموقع بوليتيكو ، قائلاً إن الاتفاق "لا يعالج بشكل كامل أوجه عدم المساواة التي تواجه الصناعة".

وقالت نقابة الإعلام في الغرب في بيانها: "يحتفل الناشرون الذين يزعمون أنهم يمثلون صناعتنا بصفقة غامضة تنطوي على أموال دافعي الضرائب، ومشروع تسريع الذكاء الاصطناعي الغامض الذي قد يدمر وظائف الصحافة، والتزامات مالية ضئيلة من جوجل لإعادة الثروة التي سرقها هذا الاحتكار من غرف الأخبار لدينا". "

ولم توافق أي منظمة تمثل الصحفيين والعاملين في الأخبار على هذه الصفقة غير الديمقراطية والسرية مع إحدى الشركات التي تدمر صناعتنا".



