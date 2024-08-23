شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيئة أمنة.. كيف تضمن بقاء طفلك آمن عند استخدام الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحماية طفلك من مخاطر الإنترنت، من المهم اتباع بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد في توفير بيئة آمنة له أثناء استخدامه للتكنولوجيا، وقد قدم خبير منصات التواصل الإجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" بعض النقاط الأساسية التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

التوعية والتثقيف

التحدث مع طفلك: اشرح له مخاطر الإنترنت وكيفية التعامل معها، علمه كيفية التمييز بين المحتوى الجيد والسيء.

تعليم العادات الآمنة: شجع طفلك على عدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية مع أي شخص عبر الإنترنت.

استخدام أدوات الرقابة الأبوية

تفعيل أدوات الرقابة: استخدم برامج الرقابة الأبوية التي تتيح لك مراقبة نشاط طفلك على الإنترنت وتحديد المواقع التي يمكنه زيارتها.

تحديد وقت الاستخدام: حدد أوقات معينة لاستخدام الإنترنت لضمان عدم قضاء الطفل وقتًا طويلًا أمام الشاشة.

الإشراف والمراقبة

مراقبة النشاط: راقب نشاط طفلك على الإنترنت وتأكد من أنه لا يتواصل مع أشخاص غير معروفين أو يشارك معلومات شخصية.

التواجد بالقرب: حاول أن تكون قريبًا من طفلك أثناء استخدامه للإنترنت لتقديم المساعدة عند الحاجة.

الإبلاغ عن السلوكيات المريبة

تشجيع الإبلاغ: علم طفلك أن يخبرك فورًا إذا تعرض لأي موقف مريب أو مؤذي على الإنترنت.

التواصل مع الجهات المختصة: في حال تعرض طفلك لأي تهديد أو مضايقة، تواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعزيز الثقة بالنفس.

بناء الثقة: شجع طفلك على التحدث معك عن أي شيء يزعجه على الإنترنت. بناء الثقة بينك وبين طفلك يساعد في الكشف عن أي مشاكل مبكرًا