شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تتيح إضافة "الأغاني" على الملف الشخصى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة إنستجرام عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة أغنية إلى ملفاتهم الشخصية، تمامًا مثل موقع ماي سبيس في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتظهر الموسيقى المضافة إلى ملف تعريف المستخدم في منطقة السيرة الذاتية، وفقًا للقطات الشاشة التي شاركها انستجرام ، وسيتم عرض الأغنية على الملف الشخصي حتى يقوم المستخدم بإزالتها أو استبدالها.

ولكن على عكس Myspace، لن يتم تشغيل الأغاني تلقائيًا يمكن للأشخاص الذين يشاهدون ملف تعريف يحتوي على أغنية تشغيل المقطع وإيقافه مؤقتًا.

ويمكن للمستخدمين إضافة أغنية بالانتقال إلى صفحة "تعديل الملف الشخصي"، حيث سيتمكنون من البحث عن مقطع صوتي واختياره من مكتبة انستجرام للموسيقى المرخصة المتاحة أيضًا لأشياء مثل Reels أو المنشورات ، ومن هناك سيتمكن المستخدمون من تحديد جزء مدته 30 ثانية من الأغنية لإضافته.

وأطلقت إنستجرام هذه الميزة بالتعاون مع نجمة البوب ​​سابرينا كاربنتر، التي حققت أغنيتها الشهيرة "إسبرسو" نجاحًا كبيرًا هذا الصيف، و بدءًا من اليوم سيتضمن الملف الشخصي الرسمي لكاربنتر على إنستجرام مقطعًا دعائيًا لأغنية لم تسمعها من قبل وهي "Taste"، قبل إصدار ألبومها ، ويقول انستجرام إن ميزة الموسيقى في الملف الشخصي هي الطريقة الوحيدة لسماع الأغنية قبل الإصدار الكامل.

كما أضافت إنستجرام بعض الميزات المخفية التي تدور حول ألبوم كاربنتر القادم Short n' Sweet . فاستخدام كلمات رئيسية معينة مثل "Sabrina" أو رمز فنجان القهوة سيحول رسائل Notes المؤقتة إلى اللون الأزرق الفاتح، وهناك سمة دردشة تحمل علامة كاربنتر التجارية تتميز بقبلات أحمر الشفاه.