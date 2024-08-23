شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر طريقة سهلة للوصول إلى فحص الخصوصية على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

يختبر واتساب المزيد من التحديثات، حيث يركز على تعزيز خصوصية المستخدم وتوفير المزيد من الشفافية حولها، وكشفت أحدث الإصدارات التجريبية من واتساب لنظامي التشغيل iOS وAndroid عن طريقة جديدة للوصول إلى شاشة فحص الخصوصية، حيث يرى بعض مختبري الإصدار التجريبي بالفعل خيارًا جديدًا في أسفل إعدادات الخصوصية لفتح ميزة الفحص بسرعة.

وفقا لما ذكره موقع "phone arena"، تهدف ميزة فحص الخصوصية إلى توجيه المستخدمين عبر عدة خطوات لتخصيص إعدادات الخصوصية الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم.

كما أنه عادةً ما تسلط الضوء على جوانب رئيسية مثل من يمكنه عرض صورة ملفك الشخصي وحالة آخر ظهور ومعلومات حولك، بالإضافة إلى من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

مع الوضع الجديد، أصبحت ميزة فحص الخصوصية الآن في المقدمة والمركز، مما يجعل من السهل للغاية العثور على إعدادات الخصوصية وتعديلها بالطريقة التي تريدها.

وكما ذكرنا سابقًا، يجرب بعض مختبري الإصدار التجريبي بالفعل، ومن المتوقع أن يحصل المزيد من المستخدمين على إمكانية الوصول في الأيام القادمة.

واجهت الشركة الكثير من ردود الفعل العنيفة على مر السنين فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بها، ويبدو هذا التحديث وكأنه خطوة إيجابية، حيث يمنحك المزيد من التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بك وكيفية التعامل مع معلوماتك.

يستعد التطبيق لتقديم ميزة تتيح لك حظر الرسائل من جهات اتصال غير معروفة، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على وضع الدردشة الصوتية لـ Meta AI، المساعد المجاني للذكاء الاصطناعي للشركة والذي يمكن الوصول إليه عبر تطبيقاتها مثل فيس بوك وانستجرام وماسنجر وواتساب.