شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تخطط لإطلاق macOS Sequoia فى سبتمبر إلى جانب iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

ستطلق شركة أبل إصدارات جديدة من iOS في سبتمبر، بعد إطلاق أحدث هواتف أيفون، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بنظام macOS، فإن الشركة عادةً ما تؤخر التحديثات الرئيسية حتى أكتوبر، لكنها قد تطلق macOS Sequoia جنبًا إلى جنب مع iOS 18 في سبتمبر.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، سيتم إصدار macOS Sequoia في منتصف سبتمبر جنبًا إلى جنب مع iOS 18 و tvOS 18 و watchOS 11، ولعل أحد أسباب ذلك هو الترويج لميزات متعددة الأنظمة الأساسية، مثل iPhone Mirroring، والتي تتيح للمستخدمين التحكم في شاشة أيفون الخاصة بهم من خلال جهاز Mac.

يتضمن macOS Sequoia أيضًا تطبيق كلمات المرور الجديد، والذي يتزامن مع البيانات من نفس التطبيق على iOS 18 وiPadOS 18.

أجلت أبل إصدار الإصدار الجديد من macOS حتى أكتوبر أو نوفمبر في السنوات السابقة، خاصة وأن الشركة تعلن عادةً عن أجهزة Mac جديدة في هذا الوقت من العام.

أفاد مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا أن أبل كانت تكثف تطوير iOS 18.0، والذي سيكون جاهزًا في وقت أقرب مما كان متوقعًا حتى يتمكن المهندسون من التركيز على iOS 18.1 مع Apple Intelligence، واقترح جورمان أن تطوير iOS 18.0 قد انتهى للتو مع إصدار الإصدار التجريبي 7، ومن الجدير بالذكر أن macOS 15.0 سيفتقر أيضًا إلى ميزات Apple Intelligence، والتي تأخرت حتى macOS 15.1.

ومن المتوقع أن تعقد أبل حدثًا خاصًا في سبتمبر للإعلان عن iPhone 16 وApple Watch Series 10 وAirPods 4 وإطلاق أحدث برامجها.