شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب مميزات كاميرا ايفون 16.. وتفاصيل زر التقاط الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تصل عائلة iPhone 16 التي تضم iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max في سبتمبر، وكانت هناك العديد من الشائعات حول التشكيلة الجديدة تدور منذ أشهر، ومؤخرًا، ظهر مقطع فيديو عملي لوحدات وهمية من سلسلة iPhone 16 على الويب.

ويشير الفيديو إلى مواصفات الكاميرا في أجهزة Apple القادمة، ويُقال أيضًا أن تشكيلة iPhone 16 تتميز بزر التقاط صور جديد تمامًا، و يُرى أن الطرازات الخفيفة بها وحدة كاميرا خلفية مزدوجة، بينما يبدو أن طرازات Pro بها ثلاثة أجهزة استشعار في الخلف.

تسريب مواصفات كاميرا سلسلة iPhone 16

في مقطع فيديو نشره موقع AppleInsider عبر الإنترنت، تم تسريب وحدات الكاميرا وزر الحركة لسلسلة iPhone 16، ووفقًا لمقطع الفيديو العملي للوحدات الوهمية، سيحتوي كل من iPhone 16 وiPhone 16 Plus على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة تتألف من كاميرا أساسية عريضة بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 وتقريب يصل إلى 2x وكاميرا ثانوية فائقة الاتساع بفتحة عدسة f/2.2 وتقريب 0.5x.

وستكون فتحة العدسة f/2.2 ترقية من f/2.4 المتوفرة في iPhone 15 وiPhone 15 Plus، وعلاوة على ذلك، يُقال إن سلسلة iPhone 16 القياسية تتميز بوحدة كاميرا مكدسة رأسياً بدلاً من الإعداد القطري، ومن المرجح أن تدعم طرز iPhone غير Pro التصوير الماكرو لأول مرة.

ويُقال إن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max يحملان إعداد كاميرا خلفية ثلاثية بما في ذلك كاميرا واسعة وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا مقربة، وكانت ميزة المقربة حصرية في وقت سابق لجهاز iPhone 15 Pro Max، وقد يحتفظون بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.78 وتقريب بصري 2x من التشكيلة الحالية.

ويقال إنهم يتميزون بمستشعرات تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x وفتحة عدسة f/2.8. علاوة على ذلك، يمكن ترقية الكاميرا فائقة الاتساع إلى 48 ميجابكسل مع ميزة تجميع البكسل التي ستستخدم بكسلات 0.7 ميكرومتر أثناء التصوير بدقة كاملة أو 1.4 ميكرومتر عند استخدامها كبكسل رباعي، ومن المتوقع أن تدعم طرازات iPhone 16 Pro التقاط صور ProRaw.

ويزعم التقرير الذي استشهد بمصادر أن Apple ستدعم تنسيق صورة جديد يسمى JPEG-XL مع iPhone 16 إلى جانب HEIF وJPEG وHEIF Max وProRaw وProRAW Max الحالية. يقال إن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيدعمان فيديو 3K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع Dolby Vision.

iPhone 16 يحصل على زر التقاط جديد تمامًا

يقال إن زر التقاط يتيح للمستخدمين تنفيذ إجراءات مختلفة مثل تشغيل الكاميرا أو التقاط مقطع فيديو سيكون متاحًا في جميع إصدارات iPhone 16 هذا العام، ويمكن أن يكون موجودًا في الزاوية اليمنى السفلية ويقال إنه سعوي، ويمكن استخدام هذا الزر المشابه للكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة للتكبير والتصغير أثناء استخدام تطبيق المخزون.

ومن المتوقع أن تعلن Apple عن طرازات iPhone الجديدة في 10 سبتمبر. يُعتقد أن طرازات iPhone 16 Pro ستأتي بشاشات أكبر قليلاً من نظيراتها في تشكيلة iPhone 15. يمكن أن توفر جميع الهواتف في التشكيلة ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز بفضل Apple Intelligence.