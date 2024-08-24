شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتراجع عن خططها لمنافسة Vision Pro المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا أنها توقفت عن إنتاج سماعة الواقع المختلط عالية الجودة للتنافس مع Apple Vision Pro، وفقًا لتقارير The Information، وذلك على الرغم من الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن سماعة الرأس، التي تحمل الاسم الرمزي La Jolla، ستصل في وقت ما في عام 2027 .

وفقًا لما ذكره موقع The Information ، فقد بدأت شركة Meta بالفعل في تطوير سماعة الرأس La Jolla في نوفمبر، لكنها طلبت من الموظفين التوقف عن العمل على الجهاز في الأسبوع الماضي ، وكان القرار يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن سماعة الرأس La Jolla كانت ستستخدم شاشات MicroOLED باهظة الثمن.

وتشير هذه الخطوة إلى أن شركة Meta ككل قد تكون غير راضية عن فكرة الواقع الافتراضي المتميز، ويُقال إن الهدف كان الحفاظ على تكلفة سماعة الرأس أقل من 1000 دولار، وهو ما كان يبدو صعبًا بشكل متزايد نظرًا لمدى تكلفة إنتاج MicroOLED.

وقد كافحت نظارة أبل لإحداث تأثير لدى العملاء والمطورين، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك حتى شهية لمنافس متطور، كما أن مراجعة Quest Pro ، التي تم إطلاقها بسعر 1499 دولارًا، كانت سيئة وسرعان ما اختفت من دائرة الضوء.

لكن رسميًا، يبدو أن ميتا يقلل من أهمية قرار إلغاء بطولة لا جولا

ولدينا العديد من النماذج الأولية قيد التطوير في جميع الأوقات، لكننا لا ننقلها جميعًا إلى الإنتاج"، هكذا كتب أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ميتا على ثريدز ، في إشارة إلى الأخبار نمضي قدمًا ببعضها، ونتجاهل البعض الآخر وتحدث قرارات مثل هذه طوال الوقت، والقصص المبنية على الثرثرة حول قرار فردي لن تعطي الصورة الحقيقية أبدًا".

على الرغم من ذلك، لا تزال ميتا لديها خطط لمزيد من سماعات الرأس وتقنية الواقع المختلط في المستقبل القريب ، وأفاد موقع The Verge سابقًا أن سماعة Quest ذات الأسعار المعقولة، والتي تحمل الاسم الرمزي Ventura، قد تصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى نحو مماثل، ورد أن Meta ستعرض بعض نظارات الواقع المعزز الجديدة الشهر المقبل في حدث Meta Connect ، وبالمثل يشاع أن Quest 4 سيكون له إصدار قياسي ومميز سيصل في وقت ما في عام 2026 .