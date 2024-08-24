شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير بنك يسرق 47 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

حُكم على رجل من كانساس بالسجن لمدة 24 عامًا بعد أن حصل على 47.1 مليون دولار في عملية احتيال باستخدام أموال من البنك الذي كان مسئولاً عنه.

وأقر شان هانز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank الصغير، بالذنب في اختلاس الأموال بعد توجيه الأموال إلى حسابات مشفرة للمحتالين، مما تسبب في انهيار البنك .

وبحسب ما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز ، وقع هانز في فخ عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير، حيث قام بشراء العملات المشفرة "لفتح العائدات المفترضة على استثماراته"، والتي لم يتلقها أبدًا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير شائعة بشكل متزايد، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الضحايا خسروا أكثر من 75 مليار دولار بسبب هذه الخدعة على مستوى العالم، حتى أن شركة جوجل رفعت دعوى قضائية ضد اثنين من المحتالين المزعومين في وقت سابق من هذا العام بتهمة تحميل العشرات من التطبيقات على متجر Play لتنفيذ مخططاتهم.

وتتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير عادةً قيام المحتال بالعثور على الضحية والاتصال بها من خلال تطبيق مراسلة أو خدمة مواعدة أو منصة وسائط اجتماعية، ثم يحاولون تكوين علاقة غالبًا ما تكون رومانسية مع ضحيتهم قبل إغرائهم في النهاية بإجراء سلسلة من الاستثمارات المشفرة.

من مايو إلى يونيو 2023، أجرى هانز 11 تحويلًا مصرفيًا باستخدام الأموال المسروقة من البنك، كما اختلس أموالًا من كنيسة محلية ونادي استثماري وحساب توفير ابنته في الكلية، كان بنك Heartland Tri-State Bank الذي كان مؤمنًا عليه من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في ذلك الوقت، أحد البنوك الخمسة التي أغلقت في عام 2023 .

وتقول المدعية العامة الأمريكية كيت إي بروباتشر في بيان لها: "لم يكن لجشع هانز حدود وقد انتهك التزاماته المهنية وعلاقاته الشخصية والقانون الفيدرالي، ولم يخون شان هانز بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل إن مخططاته غير القانونية عرضت الثقة في المؤسسات المالية للخطر أيضًا".



