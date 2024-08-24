شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خايف يفوته حاجة على الإنترنت.. تعرف على اضطراب FOMO وتأثيرة على انتباه طفلك والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الخوف من تفويت الفرصة "FOMO" مصطلحًا شائعًا في الثقافة الأمريكية بشكل خاص وينتشر في أماكن أخرى حول العالم، حيث يتم الإشارة إلى هذا المصطلح بانتظام وقد تم تعريفه في دراسة حديثة على أنه "خوف شامل من أن الآخرين قد يخوضون تجارب مجزية لا يخوضها الشخص"، ويتميز الخوف من تفويت الفرصة بالرغبة في البقاء على اتصال مستمر بما يفعله الآخرون.

الخوف من تفويت الفرصة ووسائل التواصل الاجتماعي

كان الخوف من تفويت الفرصة "FOMO" دائمًا جزءًا من مرحلة المراهقة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تضخيم الأمر، اليوم، غالبًا ما يتحقق الطلاب الصغار من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، حتى لا يشعروا بأنهم "خارج العالم".

يشعر العديد من الآباء والمعلمين بالقلق بشأن آثار استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي والخوف من تفويت الفرصة، ولكن هناك قلق خاص بشأن الأطفال الذين يعيشون مع مشاكل الانتباه مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

الخوف من تفويت الفرصة والأطفال الذين يعانون من مشاكل الانتباه

وفقًا لمعهد Child Mind، غالبًا ما يعاني الأطفال الذين يعانون من مشاكل الانتباه من تشتت الانتباه، تكمن المشكلة في تنظيمها".

عندما يجلس الأطفال الذين يعانون من مشاكل الانتباه مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمام شاشة، فإنهم يعانون مما يسمى "امتصاص الشاشة".

يميل الأطفال الذين يعانون من مشاكل الانتباه إلى التركيز المفرط على الشاشة لفترات طويلة من الوقت.

يجدون الأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر استهلاكًا من المراهقين العاديين، ويصعب عليهم بشكل خاص تحويل انتباههم إلى شيء آخر.

بالنسبة لهؤلاء الأطفال، يمكن أن يزداد الخوف من تفويت "FOMO" الفرصة بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والاكتئاب، والحزن، وحتى العدوانية.