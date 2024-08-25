شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: موظفو X يمكنهم الحصول على أسهمهم إذا أثبتوا أنهم يستحقونها والان مع تفاصيل الخبر

أرسل إيلون ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي حول منح الأسهم التي طال انتظارها، حيث قال في بريد إلكتروني للموظفين، تخطط الشركة لمنح خيارات الأسهم بناءً على التأثير المتوقع للموظفين، وهذا يعني أن الموظفين يجب أن يقدموا ملخصًا من صفحة واحدة يخبرون فيه القيادة بمساهماتهم في الشركة من أجل الحصول على أسهمهم.

وفقا لما ذكره موقع The Verge، تضيف منح الأسهم التي طال انتظارها هذه إلى التوترات بين قيادة X والموظفين بعد تأخير عملية الترقيات مؤخرًا دون تفسير.

علاوة على ذلك، قال مصدر في X، إن الشركة لا تزال مدينة للموظفين بتحديث أسهمهم السنوي، والذي كان من المفترض أن يتم توزيعه في أبريل.

أكد ماسك سابقًا للموظفين أنه يمكنهم صرف الأسهم بانتظام، على غرار موظفي SpaceX، ومع ذلك، لم ينفذ هذا الوعد بعد.

كان آخر تحديث لأسهم موظفي X في أكتوبر 2023، حيث بلغت قيمة الشركة 19 مليار دولار، وهو أقل بكثير من 44 مليار دولار دفعها ماسك مقابلها، وخلال هذا التحديث، تلقى الموظفون وحدات مقيدة بسعر سهم 45 دولارًا.