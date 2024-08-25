شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإخفاء المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة Threads التابعة لشركة ميتا، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين مؤقت انتهاء صلاحية لمدة 24 ساعة على منشوراتهم، وهذا يعني أنه بعد 24 ساعة، ستختفي المنشورات وجميع ردودها تلقائيًا، على غرار طريقة عمل القصص على منصات أخرى.

تم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة بواسطة المطور Alessandro Paluzzi في وقت سابق من هذا الصيف، وقد أكد متحدث باسم Threads الآن أنها قيد الاختبار بين مجموعة مختارة من المستخدمين، ويذكرنا مفهوم اختفاء المنشورات بميزة Fleets من Twitter، والتي لم تكتسب الكثير من الجاذبية قبل إيقافها، ومع ذلك، يمكن أن يوفر تنفيذ Threads حلاً مناسبًا للمستخدمين الذين يحذفون منشوراتهم بشكل متكرر.

يأتي هذا التطور الجديد بعد بضعة أشهر من كشف رئيس انستجرام Adam Mosseri أن Threads كانت تستكشف فكرة الأرشفة التلقائية، وستسمح هذه الميزة الاختيارية للمستخدمين بتحديد تاريخ محدد لإخفاء منشوراتهم تلقائيًا من موجزهم، ومع ذلك، أشارت التعليقات السابقة من مستخدمي Threads إلى عدم وجود حماس للأرشفة التلقائية، ولم يتم طرح الميزة على نطاق واسع بعد.

على الرغم من ردود الفعل المتباينة تجاه بعض الميزات، حقق Threads نموًا كبيرًا، حيث وصل إلى 200 مليون مستخدم في أوائل أغسطس، وقدمت المنصة مؤخرًا أداة تحليلية تسمى Insights، مصممة لمساعدة المستخدمين، وخاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، على تتبع أداء حساباتهم، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ميتا أن القدرة على جدولة المنشورات قيد العمل أيضًا.

يعكس تقديم المنشورات المختفية الجهود المستمرة التي تبذلها Threads للتطور وتزويد المستخدمين بمزيد من التحكم في المحتوى الخاص بهم، في حين أن نجاح هذه الميزة لا يزال غير واضح، إلا أنه يُظهر أن المنصة على استعداد للتجريب والتكيف بناءً على تعليقات المستخدمين.