شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة Mac M4 قد تبدأ برامات بسعة 16 جيجابايت لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مارك جورمان من بلومبرج، عن أن طرازات أجهزة ماك الأساسية القادمة من أبل قد تبدأ بذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت افتراضيًا، ارتفاعًا من 8 جيجابايت، وهذا يكسر الطريقة التى كانت أبل تتبعها منذ حوالي 8 سنوات حتى الآن، حيث زادت أبل ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية للطراز الأساسي لجهاز ماك بوك إير مقاس 13 بوصة من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت في عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا هو المعيار.

وفقًا لجورمان، فإن أجهزة ماك M4 التي تم اختبارها تحتوي على 16 أو 32 جيجابايت من الذاكرة، وهذا يعني أن مشتري أجهزة ماك القادمين قد يكون لديهم 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي دون الحاجة إلى دفع 200 دولار للترقية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي هو الحد الأقصى الجديد لشريحة M4، فيما يبلغ الحد الأقصى لشريحة M3 حوالى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن بعض التكوينات التي تم اختبارها تبدأ بوحدة معالجة مركزية من 8 نوى ووحدة معالجة رسومية من 8 نوى.

وهذا يختلف قليلاً عن شريحة M4 المقدمة في iPad Pro، حيث تأتي خيارات التخزين المنخفضة مع وحدة معالجة مركزية من 9 نوى ووحدة معالجة رسومية من 10 نوى.

ستحتوي شريحة M4 المفتوحة بالكامل في أجهزة Mac على وحدة معالجة مركزية من 10 نوى ووحدة معالجة رسومية من 10 نوى، تمامًا مثل iPad Pro.

من المتوقع أن تبدأ Apple في طرح تشكيلة M4 Mac في وقت لاحق من هذا العام مع MacBook Pro وMac mini وiMac، وتتبعها بقية التشكيلة في عام 2025.