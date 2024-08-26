شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدير التقني لشركة ميتا يوضح حقيقة إلغاء Quest Pro 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤخرًا تقارير تفيد بإلغاء Meta لـ Quest Pro 2، الذي كان من المقرر إطلاقه في عام 2027، وقد لجأ المدير التقني لشركة ميتا أندرو بوسورث إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الأمر، مشيرًا إلى أن هذا كان مجرد قرار واحد من بين العديد من القرارات ولم يقدم "الصورة الحقيقية".

كانت تقارير الإلغاء لسماعة رأس أطلقت عليها Meta الاسم الرمزي La Jolla، سمعنا عنها لأول مرة في عام 2023، وكان يُعتقد على نطاق واسع أن La Jolla هي خليفة Meta Quest Pro، سماعة الواقع الافتراضي الراقية للشركة، ويُقال إن La Jolla كانت ستتنافس مع أبل Vision Pro، حتى أنها استخدمت نفس شاشات micro-OLED مثل سماعة أبل، في النهاية، تكلفت هذه الشاشات الكثير، مما جعل قرار ميتا بصنع سماعة رأس تكلف أقل من 1000 دولار مستحيلًا، وبالتالي، تم الغاء La Jolla، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه هي نهاية Quest Pro 2.

لذا، يبدو أننا سنحصل على خليفة لـ Quest Pro بعد كل شيء، قد لا يتنافس مع Vision Pro، وقد لا يستخدم حتى شاشات micro-OLED، ولكن من المحتمل أن يكون سماعة رأس VR متطورة من ميتا لعشاق الواقع الافتراضي الذين يريدون الترقية من Meta Quest 4 القادمة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تصبح هذه النظارات في نهاية المطاف واحدة من أفضل نظارات الواقع المعزز التي تم صنعها على الإطلاق، وأن تفتتح عصرًا جديدًا من الحوسبة.