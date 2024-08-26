شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلب براءة اختراع جديد لشركة آبل.. حلقة ذكية يمكنها التحكم فى أجهزة متعددة والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت Apple Smart Ring موضع شائعات منذ فترة طويلة، وقد ألقى طلب براءة اختراع جديد مزيدًا من الضوء على نوع الجهاز الذي تفكر فيه شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو.

وفقًا للتطبيق، قد لا تركز الحلقة الذكية فقط على الميزات الصحية ولكنها قد توفر أيضًا طريقة جديدة للتحكم في أجهزة Apple الأخرى بما في ذلك iPhone وiPad وأجهزة Mac والمزيد. والجدير بالذكر أنه تم رصد طلب براءة اختراع مماثل من الشركة في العام الماضي والذي دخل في الأعمال الفنية له. يركز الجديد على أجهزة الاستشعار وكيفية استخدامها.

يمكن لـ Apple Smart Ring التحكم في هذه الأجهزة

في طلب براءة الاختراع (عبر AppleInsider) الذي نشره مكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، تم وصف "جهاز Ring" الذي يمكن تهيئته للتحكم في أجهزة إلكترونية متعددة والعمل معها في بيئة المستخدم.

ولا يذكر التطبيق أجهزة Apple فقط، بل هناك مجموعة واسعة من الأجهزة مثل HomePod وApple TV وحتى مصباح المكتب.

وبناءً على طلب براءة الاختراع، يبدو أن عملاق التكنولوجيا قد يضع الجهاز كمركز مركزي للأجهزة الأخرى، ويستخدم عنصر التحكم بالكلمات بشكل غامض، إذ لا يوضح ما إذا كانت الحلقة الذكية ستكون قادرة على أداء مهام معينة نيابة عن الجهاز، أو ما إذا كانت ستوجه الجهاز لأداء تلك المهام.

من خلال الرسوم التوضيحية، يسلط التطبيق الضوء على أن الجهاز سيحتوي على العديد من أجهزة الاستشعار مثل وحدات قياس القصور الذاتي وأجهزة الاستشعار القائمة على الجسم والتي يمكنها التقاط إشارات الإدخال بعدة طرق.

ويقال أن الجهاز يحتوي على ميكروفون، كما يتم تسليط الضوء على هذا بشكل أكبر حيث ينص التطبيق على أن الحلقة يمكن أن تأخذ مدخلات في شكل إيماءات اليد، وإدخال اللمس، وإدخال القوة، وإدخال الصوت، وإدخال الإشارة، وإدخال النظرة، والمزيد.

ومن خلال وضعه كمحور مركزي، أبرزت الشركة أنه يمكن ارتداء الجهاز طوال اليوم، حيث من المحتمل أيضًا أن يلعب القرب دورًا حيث يوضح التطبيق كيفية استخدام علامات الاتصال قريب المدى (NFC). علاوة على ذلك، ينص أيضًا على أنه يمكن ارتداء أكثر من خاتم معًا على نفس الإصبع أو على عدة أصابع.

وطلب براءة الاختراع يترك بعض الأشياء في الهواء. على سبيل المثال، لا يوضح الغرض من استخدام حلقات متعددة، وكيف سيتم ربط حلقة واحدة بأخرى.

كما أنه لا يوضح ما إذا كان سيكون هناك جهاز أو تطبيق مصاحب لتخصيص طرق الإدخال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد طلب براءة اختراع، وعلى الرغم من حصول شركة Apple على براءة الاختراع، إلا أن هذه الحلقة الذكية قد تكون أو لا تكون من تصنيع الشركة.