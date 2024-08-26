شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق iPhone 16 وWatch وAirPods الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

متى سنرى iPhone 16 والعناصر الجديدة الأخرى من Apple، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro التي تحتوي على شرائح M4 في داخلها؟ إليك التفاصيل..

يقول مراسل بلومبرج مارك جورمان إنه بناءً على مصادره ، فإن حدث الإطلاق في 10 سبتمبر قد يكشف عن تشكيلة iPhone 16 الجديدة، بالإضافة إلى Apple Watch Series 10 ومجموعتين مختلفتين من AirPods الجديدة في الوقت المناسب لطرحها للبيع في 20 سبتمبر.

وأفادت بلومبرج أن الهواتف الجديدة ستكون مماثلة للعام الماضي ولكن بشاشات أكبر في طرازات Pro ( يقال إنها ستنتقل من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة في Pro ومن 6.7 إلى 6.9 بوصة في iPhone 16 Pro Max) وإضافة زر مخصص للكاميرا.

وقد تكون التحديثات الكبيرة الأخرى عبارة عن ميزات جديدة من Apple Intelligence قيد الاختبار الآن ومن المقرر أن تبدأ في طرحها في iOS 18.1 بعد إطلاق الهواتف الجديدة، للحصول على تغييرات أكبر في الأجهزة، قد يضطر مستخدمو هواتف Apple إلى الانتظار حتى العام المقبل، والذي قد يشهد إطلاق "iPhone 17 Slim" الجديد.

أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بشرائح Apple Silicon من الجيل الرابع والتي ظهرت لأول مرة في أحدث تحديث لجهاز iPad، يشير جورمان إلى سجلات المطورين التي تُظهر أجهزة Mac قيد الاختبار بأربعة إصدارات مختلفة من شريحة M4 ثلاثة منها تقرن نفس إعداد وحدة المعالجة المركزية المكونة من 10 أنوية من جهاز iPad Pro مع وحدة معالجة رسومية مكونة من 10 أنوية، بينما يبلغ الإصدار الرابع عن وحدة معالجة مركزية مكونة من ثماني أنوية مقسمة بالتساوي بين الأداء العالي والكفاءة ، ولكن جميع الإصدارات المذكورة تحتوي على ذاكرة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت.

ولا تطلق Apple عادةً أجهزة Mac جديدة في نفس وقت إطلاق هواتف iPhone، ولكن إذا ظهرت هذه الأجهزة لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، فمن الممكن أن يؤدي إفساح المجال لنماذج الذكاء الاصطناعي المحلي إلى إخراج نماذج ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت من الوجود.

وأخيرًا وليس آخرًا، يبدو أن سلسلة Apple Watch Series 10 أصبحت أنحف ولكن بشاشات أكبر، وقد تحل مجموعة AirPods محل العرض الحالي لسماعات الأذن من الجيل الثاني أو الثالث بمجموعتين جديدتين، كما أفاد جورمان في الخريف الماضي ، وقد قال إنها ستبدو أكثر مثل مزيج بين AirPods من الجيل الثالث وAirPods Pro، وستجلب المجموعة متوسطة المستوى المحدثة إلغاء الضوضاء النشط إلى AirPods العادية لأول مرة.