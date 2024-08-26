شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف إيصالات القراءة على إنستجرام.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

فى بعض الأحيان، قد تفضل عدم الرد على الفور على أي رسالة ويمكن أن تساعد "إيصالات القراءة" في الحفاظ على خصوصيتك وتقليل الضغط للرد قريبًا، وتمنحك هذه الميزة المزيد من التحكم في المراسلة، إليك الدليل التفصيلي حول كيفية تعطيل إيصالات القراءة على إنستجرام.

كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة على إنستجرام لجميع الدردشات

الخطوة 1: افتح إنستجرام وانتقل إلى "الإعدادات والخصوصية" إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل إيصالات القراءة لجميع الرسائل.

الخطوة 2: بعد ذلك، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد "الرسائل وردود القصة" ثم اضغط عليها.

الخطوة 3: ثم انقر على خيار "إظهار إيصالات القراءة"، يمكنك تشغيل هذا الإعداد أو إيقافه اعتمادًا على ما إذا كنت تريد إظهار إيصالات القراءة لجميع رسائلك أو رسائلك المباشرة على إنستجرام.

كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة على انستجرام لمحادثات معينة

الخطوة 1: إذا كنت تريد تعطيل إيصالات القراءة لمحادثة معينة، فابدأ بفتح إنستجرام ثم الدردشة التي تريد إيقاف تشغيل إيصالات القراءة لها.

الخطوة الثانية: انقر على أيقونة الملف الشخصي ثم انتقل إلى خيارات الخصوصية والأمان.

الخطوة 3: سترى خيارًا لإيقاف أو تشغيل إيصالات القراءة لهذه الدردشة المحددة.

ولدى إنستجرام أيضًا خيار تبديل مؤشر الكتابة، يتم إخفاء هذه الميزة عندما تكتب رسالة إلى صديقك، مما يضيف طبقة أخرى من الخصوصية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إدارة تفاعلاتك بشكل أكثر فعالية والحفاظ على تحكم أفضل في خصوصيتك.

يتيح لك ضبط هذه الإعدادات أن تقرر متى وكيف تستجيب دون الشعور بالضغط.