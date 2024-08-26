شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يحصل نظام أندرويد على زيادة كبيرة فى السرعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها ستمنح المطورين على نظام أندرويد خيار التبديل بين أحجام الصفحات 4 كيلوبايت و16 كيلوبايت، وبعبارات بسيطة، هذا يعني أنك ستلاحظ تحسنًا في الأداء على مستوى اللوحة بنسبة تصل إلى 10% عندما تتحول التطبيقات إلى 16 كيلوبايت.

تشير أحجام الصفحات، بكلمات بسيطة، إلى وحدات الذاكرة التي تديرها وحدة المعالجة المركزية في وقت واحد، وكانت الأجهزة تلتزم تقليديًا بأحجام صفحات 4 كيلوبايت، وبالتالي فإن دعم البرامج لها كذلك، ومع ظهور معالجات أحدث تدعم أحجام صفحات 16 كيلوبايت، تريد جوجل مساعدة المطورين في بدء التحول.

ستعمل جوجل أيضًا على توفير أدوات التطوير ومحاكيات 16 كيلوبايت للأشخاص الذين يصنعون تطبيقات لنظام أندرويد، وبشكل عام، تقول جوجل إن المستخدم العادي يجب أن يرى تحسينات في جودة الفيديو وأداء الألعاب وسلاسة تشغيل التطبيقات.

سيتعين على المطورين تحويل تطبيقاتهم لدعم أحجام الصفحات التي يبلغ حجمها 16 كيلو بايت، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم تعلم كيفية استخدام الأدوات والمحاكيات الجديدة التي ستصدر، ناهيك عن حقيقة أن هناك أجهزة لا تزال موجودة لا تدعم أحجام الصفحات التي يبلغ حجمها 16 كيلو بايت، لذا قد تظل هناك تطبيقات بحجم صفحات يبلغ 4 كيلو بايت فقط حتى لا يضطر المطورون إلى العمل أكثر لضمان التوافق.

لكن أي تطبيقات تنتقل إلى أحجام صفحات يبلغ حجمها 16 كيلو بايت ستشعر حقًا وكأنها ترقية، ومع انتشار دعم أحجام الصفحات التي يبلغ حجمها 16 كيلو بايت، ستبدأ المزيد من أفضل الهواتف المتوفرة اليوم في الشحن بأجهزة قادرة على الاستفادة من أحجام الصفحات الأكبر.