شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم المصريون LinkedIn.. الرجال يسيطرون على منصة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بـ LinkedIn إلى أن المنصة كان لديها 10 ملايين "عضو" في مصر في أوائل عام 2024، ومع ذلك، لاحظ أن أدوات الإعلان الخاصة بـ LinkedIn تنشر بيانات الوصول إلى الجمهور بناءً على إجمالي الأعضاء المسجلين، وليس المستخدمين النشطين شهريًا.

وفقًا لما ذكره موقع "Data reportal"، تشير أرقام وصول إعلانات الشركة إلى أن جمهور LinkedIn في مصر كان يعادل 8.8% من إجمالي السكان في بداية عام 2024، وعلى الرغم من أن LinkedIn يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من استخدام منصته، فمن المفيد أيضًا معرفة أن 14.2% من الجمهور "المؤهل" في مصر يستخدم LinkedIn في عام 2024.

وكان 30.2% من مستخدمى LinkedIn في مصر من الإناث، بينما كان 69.8% من الذكور.

نمو مستخدمي LinkedIn في مصر

تُظهر البيانات المنشورة في أدوات التخطيط الخاصة بـ LinkedIn أن الوصول المحتمل للإعلانات على LinkedIn في مصر زاد بمقدار 2.1 مليون (+26.6%) بين بداية عام 2023 وبداية عام 2024، وعلى أساس ربع سنوي، تكشف بيانات الشركة أن حجم جمهور إعلانات LinkedIn في مصر زاد بمقدار 600 ألف (+6.4%) بين أكتوبر 2023 ويناير 2024.