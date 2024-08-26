شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعتقال الرئيس التنفيذي لـ تيليجرام بافيل دوروف فى فرنسا.. القصة الكاملة في 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تيليجرام، تطبيق المراسلة الذي يضم أكثر من 900 مليون مستخدم، في دائرة الضوء بعد اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة، بافيل دوروف، في فرنسا، حيث ينبع اعتقال دوروف من مزاعم بأنه فشل في تعديل محتوى التطبيق بشكل صحيح، ما يسمح باستخدامه في أنشطة غير قانونية.

ويزعم المسئولون الفرنسيون أن تيليجرام أصبح ملاذًا للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات واستغلال الأطفال، وأن دوروف لم يتحرك للحد من هذه الانتهاكات، كما أنن قدرة تيليجرام على السماح للمستخدمين بإنشاء مجموعات وقنوات كبيرة هي جزء ما يجعلها شائعة، ولكنها تعني أيضًا أن المحتوى الضار يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر، وهذا الوضع غير عادي لأنه، في حين يواجه قادة وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا انتقادات من الحكومات، فمن النادر أن يتم اعتقال شخص ما بسبب قضايا المحتوى.

ولفت اعتقال بافيل دوروف انتباه خبراء الأمن السيبراني وشخصيات مثل إيلون ماسك، الذين ينظرون إليه على أنه تهديد خطير لحرية التعبير، فيما تصر شركة دوروف على أنه ليس لديه ما يخفيه وهو مسافر منتظم إلى أوروبا، فيما يلي ملخص من خمس نقاط للأحداث التي أدت إلى اعتقال بافيل دوروف:

- تم القبض مؤخرًا على بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تطبيق تيليجرام، من قبل الشرطة الفرنسية في مطار لو بورجيه، الواقع شمال باريس مباشرة، تم الاعتقال بعد هبوط طائرة دوروف الخاصة، ووفقًا للتقارير، تم اعتقال الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا بناءً على مذكرة مرتبطة بقضايا تطبيق المراسلة الذي أنشأه.

و يحقق المسؤولون الفرنسيون مع دوروف لعدم بذله ما يكفي من الجهد للسيطرة على الأنشطة الإجرامية على تيليجرام، ويتضمن ذلك مزاعم تفيد بأن تيليجرام قد تم استخدامه بشكل خاطئ في الاتجار بالمخدرات ومشاركة المحتوى غير القانوني وارتكاب الاحتيال، وأن دوروف لم يعالج هذه المشاكل بشكل كافٍ.

- واجه تطبيق تيليجرام، الذي أسسه دوروف في عام 2013، تدقيقًا كبيرًا بشأن ممارساته في الاعتدال، تعرض التطبيق لانتقادات لعدم تعامله بشكل فعال مع الأنشطة الإجرامية والمحتوى غير القانوني، على وجه التحديد، كانت هناك اتهامات بأن تيليجرام قد تم استخدامه لتسهيل الاتجار بالمخدرات وتوزيع المحتوى الجنسي للأطفال وارتكاب الاحتيال، على الرغم من هذه الادعاءات، نفت تيليجرام باستمرار أي إخفاقات في عمليات الإشراف الخاصة بها، وتزعم الشركة أنها تبذل قصارى جهدها للامتثال للمتطلبات القانونية والحفاظ على منصة آمنة للمستخدمين.

– ولد بافيل دوروف في روسيا ولكنه يقيم الآن في دبي، حيث يقع المقر الرئيسي لتيليجرام، وهو مواطن مزدوج الجنسية من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، يتمتع تيليجرام بشعبية كبيرة في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى من الاتحاد السوفييتي السابق، تم حظر التطبيق في روسيا في عام 2018 بعد أن رفض دوروف تسليم بيانات المستخدم للحكومة، تم رفع هذا الحظر في عام 2021، لكنه سلط الضوء على التوترات المستمرة بين دوروف وحكومات وطنية مختلفة بشأن خصوصية البيانات والتحكم في المحتوى.

– أثار اعتقال بافيل دوروف مجموعة من ردود الفعل الدولية، أعلنت السفارة الروسية في فرنسا علنًا عن نيتها توضيح الأسباب وراء احتجاز دوروف وضمان حماية حقوقه، كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن عدم تعاون السلطات الفرنسية مع المسؤولين الروس، في غضون ذلك، تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت منظمات حقوق الإنسان الغربية ستتناول وضع دوروف، ورسمت مقارنة بالانتقادات السابقة للإجراءات الروسية ضد تيليجرام.

- أعربت شخصيات عامة وخبراء عن آرائهم بشأن اعتقال دوروف، حيث أدان إدوارد سنودن، المبلغ الأمريكي عن المخالفات، الاعتقال باعتباره هجومًا على حقوق الإنسان الأساسية، غرد قائلاً: "اعتقال دوروف هو اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية في التعبير والتجمع، أنا مندهش وحزين للغاية لأن ماكرون انحدر إلى مستوى أخذ الرهائن كوسيلة للوصول إلى الاتصالات الخاصة، هذا لا يخفض فرنسا فحسب، بل والعالم أيضًا".

بينما كان إيلون ماسك، مالك X (تويتر سابقًا)، صريحًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الموقف، باستخدام علامات تصنيف مثل #freepavel لجذب الانتباه، يزعم منتقدو تيليجرام أن أحجام المجموعات الكبيرة في التطبيق، والتي يمكن أن تضم ما يصل إلى 200000 عضو، تجعل من السهل انتشار المحتوى الضار، على الرغم من بعض الإجراءات المتخذة لإزالة المجموعات المثيرة للمشاكل، فإن تعديل تيليجرام للمحتوى المتطرف وغير القانوني يعتبر أضعف مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى.