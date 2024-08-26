شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم الإثنين.. اعتقال مؤسس تليجرام أثر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت جميع العملات المشفرة الشهيرة انخفاضات في الأسعار، بعد أخبار القبض على مؤسس تليجرام، حيث شهدت عملة البيتكوين خسائر بلغت نحو 2% في البورصات الدولية اليوم، حيث يتم تداول الأصل عند 64077 دولارًا.

وفقًا لإيدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex، قد تصل البيتكوين، على الرغم من الخسائر الطفيفة وتقلبات السوق، إلى علامة 69000 دولار، الآن بعد أن أعرب روبرت ف. كينيدي جونيور عن دعمه لدونالد ترامب في الولايات المتحدة، وتعهد بموقف صديق للعملات المشفرة، لكن هذا لا يجعل الوضع أفضل لمخطط العملات المشفرة بشكل عام نظرًا لاعتقال دوروف.

وقد ابتكر دوروف، الذي شارك في تأسيس Telegram في عام 2013، سلسلة بلوكتشين TON في عام 2018، ويأتي اعتقاله كمسألة تثير قلق القادة في دائرة Web3 العالمية.

"تسبب اعتقال دوروف في فرنسا في خسارة عملة Toncoin، التي طورتها شركة Telegram، أكثر من 3 مليارات دولار، كما خسرت لعبة Famous Play لكسب العملة 20% في وقت سريع وتتداول الآن بأقل من سنت واحد، وفقًا لمكتب أسواق CoinSwitch لـ Gadgets360.

تأثرت عملة Ether بتقلبات السوق، وعكست خسائر مماثلة لعملة البيتكوين على كل من البورصات الدولية اليوم الاثنين، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة ETH تتداول عند 2745 دولارًا، وفقًا لـ CoinMarketCap.

انضمت Solana وDogecoin وCardano وAvalanche وShiba Inu وPolkadot أيضًا إلى BTC وETH على الجانب الخاسر من مخطط الأسعار اليوم الاثنين، كما عكست Polygon وUniswap وCronos وCosmos وBitcon SV انخفاضات الأسعار جنبًا إلى جنب مع معظم العملات البديلة الأخرى.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.40 في المائة في آخر 24 ساعة لتصل إلى تقييم 2.25 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وتشمل العملات البديلة التي تمكنت من الاحتفاظ بالأرباح وسط الفوضى المستمرة في السوق اليوم الاثنين USD Coin وRipple وTron وLeo وNear Protocol وLitecoin.

ويتوقع محللو السوق أنه في الأيام المقبلة، قد تشهد البيتكوين أرباحًا تحدد نغمة العملات المشفرة الأخرى، وفي حديثه مع Gadgets360، قال أفيناش شيخار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pi42، إن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أظهرت مرونة كبيرة، حيث تعافت بقوة من خسائر أوائل أغسطس وجذبت أكثر من 500 مليون دولار، في الأسبوع الماضي فقط.

