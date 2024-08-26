شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الكويتية تطلق ترددات جديدة تمهيدًا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية اليوم الإثنين إطلاق ترددات جديدة تمهيدًا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5 جي ايه) التي تعتبر التقنية الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الكويتية عبدالله العجمي - في تصريح خلال عرض تجريبي نظمته الهيئة لإطلاق هذه الترددات - إنه سيتم إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث للاتصالات خلال مدة أقصاها يونيو 2025 على أن يتم استخدامها في دعم وتطوير تقنيات الجيلين الرابع والخامس للاتصالات.

وأضاف أن تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم ستقوم بتعزيز مكانة ريادة الدولة في تبني آخر التطورات التكنولوجية الحديثة كما تمثل قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا الحديثة ستدعم زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح لعدد أكبر من مشتركي الجيل الخامس الاستمتاع بخدمات عالية الجودة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا خطوة نحو تمكين استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والفيديو ثلاثي الأبعاد والخدمات السحابية.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستدعم احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشروعات المستقبلية والتي تصل إلى 10 جيجابيت بالثانية بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.