شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Binance تمنع خسائر محتملة بقيمة 2.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال في عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Binance أنها منعت خسائر تزيد على 2.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المحتملة والأنشطة الاحتيالية التي كان من الممكن أن تؤثر على أكثر من 1.2 مليون مستخدم من يناير إلى يوليو 2024 بفضل تدابير إدارة المخاطر الخاصة بها.

ووفقًا للبيان الصحفي الرسمي الذي تمت مشاركته مع CryptoPotato، تستخدم Binance محرك مخاطر داخلي يوفر مراقبة في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي (AI) والمراجعات اليدوية.

محرك المخاطر الداخلي لـ Binance

ويتيح هذا النظام لبورصة العملات المشفرة اكتشاف المعاملات المشبوهة ومعالجتها بدقة وعلى الفور، مما يحمي المستخدمين عبر مختلف القطاعات مثل تداول P2P والمدفوعات وسحب شبكات العملات المشفرة، ويدمج محرك المخاطر طبقات متعددة من الضوابط لإدارة المخاطر والتخفيف منها بشكل فعال. وذكر التقرير أيضًا أن أكثر عمليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة تحدث أثناء مرحلة سحب العملات المشفرة.

وبحسب ما ورد، منعت Binance هذا العام خسائر بقيمة 2.4 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار، أو حوالي 45٪، نُسبت إلى عمليات سحب مرتبطة بعمليات احتيال مشبوهة في العملات المشفرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من تقرير آخر يكشف أن فريق الأمن في Binance استعاد أو جمد أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين من عمليات اختراق خارجية حتى 31 يوليو من هذا العام، ومن المثير للاهتمام أن هذا المبلغ يتجاوز حوالي 55 مليون دولار تم استردادها طوال عام 2023.

ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تنج مؤخرًا زيادة كبيرة في الطلبات من وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وحتى الآن هذا العام، تلقت بورصة العملات المشفرة 63000 استفسار من هذه الكيانات مقارنة بـ 58000 في عام 2023، وقد دفع هذا الارتفاع Binance إلى تعزيز جهود الامتثال.

ونتيجة لذلك، تتوقع زيادة في الإنفاق المتعلق بالامتثال بما يتجاوز 158 مليون دولار تم إنفاقها قبل عامين، وتخطط الشركة أيضًا لتوظيف 1000 موظف جديد هذا العام، مع التركيز بشكل رئيسي على المناصب المتعلقة بالامتثال. وسيتم تخصيص جزء كبير من هؤلاء الموظفين الجدد لتوسيع فريق الامتثال من 500 إلى 700 عضو بحلول نهاية عام 2024.