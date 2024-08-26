شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجهز مفاجأة جديدة.. أيفون 16 لن يكون آخر مؤتمر للشركة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تقترب نهاية عام 2024، وتقترب أيضًا فعالية إطلاق سلسلة iPhone 16، وسيكون هذا هو مؤتمر الإطلاق الكبير التالي لشركة أبل، ولكنه بالتأكيد ليس المؤتمر الأخير لعام 2024.

وكشف تقرير حديث لبلومبيرج، عن أن الشركة ستعلن في مؤتمر iPhone 16 عن العديد من الأجهزة الأخرى بما في ذلك ساعات وسماعات، كما ستصل مجموعة جديدة من أجهزة Mac في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا للتقرير، فيقال إن مجموعة جديدة من أجهزة كمبيوتر Mac تعمل بمعالجات M4 من الجيل التالي ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، ويشير التقرير إلى أن استعدادات أبل جارية بالفعل على قدم وساق لمجموعة Mac الجديدة، وتجدر الإشارة إلى أن أبل لديها سجل حافل في تقديم أجهزة Mac جديدة بعد شهر من إطلاق أجهزة iPhone الجديدة، لكن من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت أبل ستتبع نفس الجدول الزمني للإطلاق لطرازات 2024 أيضًا أم لا.

وأشارت أيضًا أن بعض سجلات الاختبار التي شاهدها المطورون تكشف عن تفاصيل حول أربعة إصدار جديدة من Mac، حيث تحمل الأجهزة علامات 16.1 و16.2 و16.3 و16.10، ويقال إن كل هذه الإصدار تستمد قوتها من إصدارات أساسية من شريحة M4 والتي يمكن إطلاقها في أكتوبر.

ويقول التقرير إنه ستتم إتاحة جهاز Mac mini صغيرًا ونماذج جديدة من MacBook Pro ومجموعة جديدة من أجهزة iMac.

وتتميز أجهزة Mac الجديدة بتكويناتها الأساسية المتنوعة، ويمكن تجهيز ثلاثة من الإصدار بوحدات معالجة مركزية ذات 10 أنوية، ومن المتوقع أن توفر أداءً قويًا، وتأتي هذه الإصدارات المتطورة أيضًا مع وحدات معالجة رسومية ذات 10 أنوية، في المقابل، قد يتميز الطراز الرابع بوحدة معالجة مركزية أكثر تواضعًا ذات 8 أنوية ووحدة معالجة رسومية ذات 8 أنوية، والتي تستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء أقل كثافة ولكنهم لا يزالون يرغبون في الاستفادة من بنية M4.

ويقال إن إصدار وحدة المعالجة المركزية ذات 10 أنوية ستكون مجهزة بخيار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت، ومن الجدير بالذكر أن معالج M4 في أجهزة Mac هذه يعكس التكوين الموجود في iPad Pro، حيث يضم 4 أنوية عالية الأداء و6 أنوية للكفاءة.