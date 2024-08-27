شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد إطلاق مهمة بولاريس داون الفضائية الخاصة لشركة سبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

سيطلق صاروخ سبيس إكس أربعة أشخاص إلى الفضاء في مهمة بولاريس داون الخاصة، ومن المفيد أن تكون من المستيقظين مبكرًا حيث من المقرر حاليًا إطلاق مهمة بولاريس داون، وهي رحلة فضائية تجارية يدعمها الملياردير الأمريكي جاريد إسحاقمان والتي ستحاول القيام بأول سير خاص في الفضاء غدًا الثلاثاء 27 أغسطس، على متن صاروخ فالكون 9 وكبسولة كرو دراغون ريزيلانس. وستنطلق المهمة في الساعة 3:38 صباحًا من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وستنطلق مركبة الفضاء Polaris Dawn من منصة الإطلاق التابعة لشركة SpaceX في مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وقالت الشركة إن لدى SpaceX فرصتين على الأقل للإطلاق خلال نافذة الأربع ساعات .

وأطلقت شركة سبيس إكس مركبة دراجون الفضائية وصاروخها فالكون 9 على المنصة يوم السبت (24 أغسطس)، وأجرت عملية إطلاق ثابتة لمحركات المرحلة الأولى من فالكون 9 في اليوم التالي ، وفي الوقت نفسه أجرى طاقم بولاريس داون بروفة رسمية ليوم الإطلاق في 25 أغسطس.

وستطلق مهمة بولاريس داون التابعة لشركة سبيس إكس أربعة رواد فضاء خاصين إلى الفضاء في رحلة تجارية يمولها الملياردير جاريد إسحاقمان، الذي سبق أن طار في المدار مرة واحدة مع سبيس إكس في مهمة إنسبيريشن 4 لعام 2021.