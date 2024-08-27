شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقسام فريق متجر تطبيقات أبل إلى قسمين بعد رحيل شخصية رئيسية من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لما ذكره مارك جورمان، الخبير في صناعة بلومبرج، فإن هناك تغييرات كبيرة جارية في متجر تطبيقات آبل، فبعد تدخل الاتحاد الأوروبي - والذي أدى إلى سماح آبل بمتاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها - سيتولى فريق متجر تطبيقات ثانٍ التعامل مع التطبيقات من مصادر أخرى.

سيقوم "زميل آبل" فيل شيلر، الذي يتولى قيادة متجر التطبيقات، بتقسيم فريق متجر التطبيقات الحالي إلى قسمين. وعلاوة على ذلك، سيغادر مات فيشر - الذي كان نائبًا للرئيس المسؤول عن متجر التطبيقات وآبل آركيد - الشركة بعد فترة طويلة جدًا، وأعلن فيشر عن رحيله برحلة مؤثرة إلى حارة الذاكرة، ورحب بالشخصين اللذين سيتوليان إدارة الفرق التي تم إنشاؤها حديثًا.

من المنطقي أن هذا الفريق الثاني لن يكون مطلوبًا إلا للاتحاد الأوروبي، حيث اضطرت آبل إلى السماح بمصادر بديلة لتنزيل التطبيقات، ولا يُعرف حتى الآن كيف سيدير ​​هذا الفريق عمليات التنزيل البديلة على وجه التحديد، وإذا كان عليّ التخمين، بالإضافة إلى ضمان أمان التطبيقات من متاجر معينة، فقد يكون الفريق مسؤولاً أيضًا عن تثقيف المستخدمين حول كيفية البقاء آمنين عند تنزيل هذه التطبيقات.

لقد ردت شركة أبل بقوة ضد السماح بالتطبيقات من مصادر خارجية، وزعمت الشركة أن المستخدمين سيكونون أكثر عرضة للخطر مقارنة بما كان عليه الحال من قبل عندما كان متجر التطبيقات هو الملك، لكن الاتحاد الأوروبي لا يتهاون في فرض ما يراه عادلاً.

بعد خسائر متعددة أخرى ضد الاتحاد الأوروبي، لا تقدم أبل حاليًا ذكاء Apple إلى المنطقة، وهذا، يجعل iPhone 16 القادم أقل جاذبية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالأسواق الأخرى، وخاصة لأن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا رئيسيًا من iPhone 16 لدرجة أن أبل تدرج الذكاء الاصطناعي في عرض المبيعات.

كانت أجهزة iPhone من أفضل الهواتف التي تم تصنيعها على الإطلاق لسنوات عديدة، ولكن مع التطورات الأخيرة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد يحصل على تجربة مختلفة تمامًا مع منتجات Apple في المستقبل.