شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ربع مستخدمى الإنترنت سيتعرضون للمطاردة الإلكترونية بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير صادر عن VPNRanks أن يتعرض 23% من مستخدمي الإنترنت للمطاردة المتعلقة بالإنترنت بحلول عام 2025، وبناءً على الاتجاهات الحالية والسابقة، يتوقع موقع مراجعة VPN معدل نمو سنوي بنسبة 5%، مما يعكس العدد المتزايد من حوادث المطاردة الإلكترونية.

ومن المقدر أنه بحلول عام 2025، قد يتعرض ما يقرب من تسعة ملايين شخص للمطاردة الإلكترونية، مع تأثر ثلاثة من كل عشرة مستخدمين في الولايات المتحدة.

وتعد المطاردة الإلكترونية هي نشاط ضار، حيث يستخدم الشخص الاتصالات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط الاجتماعية لتهديد أو تخويف أو مضايقة شخص ما، وقد تم عرض أحد الأمثلة الشائعة للمطاردة الإلكترونية في المسلسل الناجح على Netflix "Baby Reindeer"، الذي كتبه وأنشأه ريتشارد جاد، والذي أظهر آثار الإساءة الرقمية على بطل الرواية، دوني.

ويتلقى دوني، الذي يلعبه جاد، آلاف الرسائل النصية والبريد الإلكتروني كل يوم من امرأة تدعى مارثا. كما تلقى دوني العديد من التعليقات على ملفه الشخصي على Facebook والتي كانت فاحشة وبعضها عدواني، وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أن المطاردة الإلكترونية غير شائعة، إلا أنها أكثر انتشارًا مما قد تعتقد.

وفي عام 2021، تراوحت نسبة ضحايا المطاردة الإلكترونية من حوالي 7% إلى 40% عبر دراسات مختلفة، وعلى غرار تجربة جاد الحقيقية كما تم تصويرها في Baby Reindeer، فإن غالبية ضحايا المطاردة يتعرضون أيضًا للمطاردة الإلكترونية.

كما هو موضح في المسلسل، كان جاد يعرف مطارده، وبالمثل، وفقًا لـ VPNRanks، كان ما يقرب من 70% من الضحايا يعرفون المهاجم ويخشون أن يؤذوه جسديًا، وفي عام 2019، كان حوالي 1.5 مليون شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر (حوالي 0.6 في المائة من سكان الولايات المتحدة) ضحايا للمطاردة الإلكترونية.

وهناك أسباب مختلفة تجعل المطاردة الإلكترونية قضية واسعة النطاق، ومع انتقال المزيد من الأشخاص إلى الإنترنت، أصبح هناك مساحة أكبر للمجرمين لاستغلال ضحاياهم، مما يجعل الإنترنت أرض صيد أكبر بكثير، ومع زيادة استخدام الأجهزة الذكية وإنشاء أدوات اختراق متطورة، أصبح المجرمون قادرين على تعقب ضحاياهم ومضايقتهم وترهيبهم بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.

وبينما أصبحت الأجهزة أكثر ذكاءً، يفضل المجرمون استخدام الأساليب التقليدية عند تنفيذ الإساءة الرقمية. في عام 2025، من المتوقع أن تظل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات أكثر طرق المطاردة الإلكترونية شيوعًا.

وربما يكون أحد الأسباب الرئيسية لانتشار المطاردة الإلكترونية بسهولة هو الافتقار إلى الوعي المحيط بالموضوع. يميل الناس أقل إلى الإبلاغ عن المطاردة الإلكترونية لأسباب مختلفة، مثل الخوف من الانتقام أو الافتقار العام إلى الفهم المحيط بشرعيات مثل هذا الفعل.

"تظل العديد من حالات المطاردة الإلكترونية دون الإبلاغ عنها، مما يجعل من الصعب التقاط النطاق الكامل للقضية، وبحلول عام 2025، تتوقع VPNRanks أن الحالات المبلغ عنها قد تمثل حوالي 10% فقط من إجمالي الحوادث، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسينات مستمرة في آليات الإبلاغ والتوعية العامة.

ولمعالجة القضايا المحيطة بالمطاردة الإلكترونية في المجال الرقمي بشكل مناسب، تدعو VPNRanks إلى "تدابير أمنية رقمية أكثر قوة وزيادة الوعي" بالمطاردة الإلكترونية.

وتختتم VPNRanks: "تتطلب مكافحة المطاردة الإلكترونية نهجًا متعدد الأوجه يشمل التكنولوجيا والتعليم والأطر القانونية، ومن خلال فهم نطاق المشكلة واتخاذ التدابير الوقائية، يمكننا التخفيف من المخاطر المرتبطة بالمطاردة الإلكترونية. من الأهمية بمكان أن يظل الجميع مطلعين ويقظين لضمان مستقبل رقمي أكثر أمانًا".