شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 13 Mini وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن سلسلة هاتف أيفون 13 فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وهاتف Google Pixel 9:

iPhone 13 Mini

‏‎الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

‎دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.

‎المعالج: معالج A15 Bionic.

‎الذاكرة الداخلية: 500GB.

‎نظام التشغيل: iOS (15.x).

‎البطارية: بقوة 2227 mAh.

‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

‎الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

شاشة: 5.5 بوصة

‏Google Pixel 9

الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (urtlawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن: 198 جرامًا.

‏‎البطارية: 4700 mAh.