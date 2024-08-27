شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة الموسيقى إلى ملفك الشخصى على إنستجرام.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق إنستجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الموسيقى إلى ملفاتهم الشخصية، حيث تعمل هذه الميزة على تحسين التخصيص، مما يجعل ملفك الشخصي أكثر انعكاسًا لشخصيتك.

ستكون الموسيقى التي تختارها مرئية لأي شخص يزور ملفك الشخصي، مما يوفر طبقة إضافية من التعبير تتجاوز الصور والسير الذاتية.

كيفية إضافة الموسيقى إلى ملفك الشخصي على إنستجرام

تعد إضافة الموسيقى إلى ملفك الشخصي على إنستجرام أمرًا بسيطًا، إليك دليل خطوة بخطوة:

افتح ملفك الشخصي: انتقل إلى ملفك الشخصي على إنستجرام وانقر على زر "تحرير الملف الشخصي".

إضافة موسيقى: قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار "إضافة موسيقى إلى ملفك الشخصي". اضغط عليها.

اختر أغنية: سيُتاح لك خياران: "من أجلك" و"التصفح"، يمكنك إما اختيار أغنية من القائمة المنسقة ضمن هذه الأقسام أو البحث عن مسار معين تريده.

اختيار مقطع: بمجرد تحديد أغنية، اختر المقطع المحدد الذي تبلغ مدته 30 ثانية والذي تريد عرضه في ملفك الشخصي.

سيكون هذا المقتطف هو الذي يتم تشغيله عندما يزور شخص ما ملفك الشخصي.

الخطوة النهائية: بعد تحديد اختيارك، ستظهر الأغنية في ملفك الشخصي أسفل سيرتك الذاتية والروابط.

يمكن للزوار الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى المقطع، وسيكون لديهم أيضًا خيار مشاركة الصوت أو حفظه أو استخدامه بأنفسهم.

إذا كان لديك حساب Spotify مرتبط، فيمكنك أيضًا إضافة الأغنية مباشرة إلى مكتبة Spotify الخاصة بك.



ستبقى الأغنية في ملفك الشخصي حتى تقرر تغييرها أو إزالتها.